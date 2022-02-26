Доходы вырастут — финансовый гороскоп на 27 февраля

Сегодня мы можем найти хорошую подработку или получить выгодное предложение.

Овен

Овны могут преуспеть при работе в составе группы единомышленников на благо общего дела. Возможно, вам удастся соединить свои личные усилия с усилиями других людей при работе над проектами. Благодаря творческому и новаторскому подходу вы способны продвинуть вперед перспективные направления. Определенный дар предвидения поможет вам в составлении реалистичного бизнес-плана.

Телец

Прекрасный день для тех Тельцов, которые занимают руководящие должности. Вам удастся решить многие вопросы благодаря способности находить взаимопонимание с людьми. В середине дня может поступить ценная информация, после анализа которой, вы сможете принять взвешенные управленческие решения. Важно проявлять целеустремленность в своей работе.

Близнецы

Близнецам, возможно, удастся использовать возможности компьютерной техники и интернета для совершенствования в профессиональном мастерстве. Это прекрасное время для учебы, командировок, обмена опытом по электронной почте или при общении на специализированных форумах в интернете. Только благодаря активным контактам с единомышленниками вы будете в состоянии справиться с задачами любой сложности.

Рак

Раки проявят изобретательность при изыскании дополнительных финансовых ресурсов. Вы можете найти инвесторов для дальнейшего развития своих проектов. Успешно поработают руководители фирм. Вы сможете проявить свои организаторские таланты. Благодаря вашим управленческим решениям повысится эффективность работы всего коллектива.

Лев

У Львов этот день весьма хорош для публичной деятельности и рекламной раскрутки бизнеса. Можно успешно вести переговоры с иностранными партнерами. Договор, подписанный в середине дня, положит начало успешному и взаимовыгодному сотрудничеству. Причем, вы можете преуспеть в переговорах на многосторонней основе и подписать договор сразу с несколькими деловыми партнерами.

Дева

Девы добьются больших успехов благодаря возросшей работоспособности и изобретательности при использовании технических средств. Особенно преуспевают работники сервисных центров, медицинских учреждений, ремонтных мастерских, жилищно-коммунальных служб. Обязательно доводите до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться подольше на работе.

Весы

У Весов в этот день может установиться гармоничный контакт с клиентами. Это особенно относится к представителям творческих профессий и тех, кто причастен к индустрии моды, отдыха и развлечений. Неплохую прибыль могут получить торговцы модных бутиков и работники пунктов обмена валюты. Можно предлагать новые виды услуг.

Скорпион

У Скорпионов прекрасный день для повышения производительности труда за счет использования технических новинок. Возможно, у вас на рабочем месте появится новая техника или инструменты. Старайтесь усовершенствовать свое профессиональное мастерство. При работе за компьютером в офисе вы сможете более глубоко освоить тонкости программного обеспечения и тем самым ускорить свою работу без потери в качестве.

Стрелец

У Стрельцов этот день благоприятен для развития деловых связей. Возможно, вы познакомитесь с творческим человеком при неожиданных обстоятельствах. Сотрудничество с такими творческими людьми может дать вам много перспективных идей для дальнейшего использования в своей работе. Успешно проходят поездки, контакты, новые знакомства.

Козерог

Уровень доходов Козерогов сегодня находится в прямой зависимости от того ресурса недвижимой собственности, которым вы располагаете. Наибольших результатов добьются риелторы, строители, ремонтники, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Дизайнеры по интерьеру и ландшафту могут получить выгодные заказы.

Водолей

Водолеям удастся добиться успеха в делах, если вы будете подходить к любым вопросам с оптимистическим настроем. Это особенно относится к вопросам делового сотрудничества, информационного обмена, торгово-закупочной деятельности. Также это хорошее время для учебы, совершенствования в профессиональных навыках. Вахтовики добьются хороших результатов в работе.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся совмещать основную работу с дополнительной подработкой. Особенно это относится к тем, кто подрабатывает на фрилансе и одновременно работает на какой-либо постоянной работе. Также это хорошее время для хлопот по оформлению и получению льгот, компенсаций, субсидий, пенсий или налоговых вычетов. Косвенные доходы могут существенно вырасти.