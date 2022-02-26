Все или ничего — любовный гороскоп на 27 февраля

В этот день звезды советуют не соглашаться на полумеры.

Овен

Овнам сегодня стоит быть аккуратнее в любовных маневрах: их страстные смелые инициативы способны дать не только положительный эффект. Чрезмерный напор грозит подорвать хрупкое равновесие и гармонию в паре, а при дополнительных указаниях подтолкнуть к разрыву. Факторы риска: ревность и конкуренция.

Телец

Сегодня Тельцы на редкость удачливы в любовных делах. Многие Тельцы вступят в приятную и продуктивную для себя полосу отношений, которая продлится около недели. Можно смело планировать на этот день романтические мероприятия в своем любимом стиле - но учтите, что они не должны продолжаться до ночи.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам может казаться скучным все, что напоминает об умеренности. Они не прочь поиграть опасными инстинктами и вместе с любимым человеком «пройти по краю пропасти». Многим Близнецам подарит яркие эмоции интимная жизнь. Гармония в спальне может стать важнее общности взглядов.

Рак

Для Раков ситуации дня приятны, но неоднозначны. Активное внимание любящего партнера порой может становиться навязчивым, сочетаться с психологическим давлением или ревностью. Некоторые Раки подвергнутся сталкингу и агрессивной осаде со стороны своих настойчивых и одержимых страстями поклонников.

Лев

Ситуации этого дня вынуждают Львов выражать свою любовь через аскезу, служение и самоотверженную заботу, что не всегда соответствует их тайным ожиданиям и запросам. Желая быть нужными партнеру, они одновременно могут скучать по романтике, роскоши или считать унижением пребывание «на вторых ролях».

Дева

Сегодня любовь дарует Девам колоссальные душевные силы. Это хороший день для значимого свидания - но следует понимать, что оно не столько повернет события в новое русло, сколько суммирует итоги. Например, подтвердит, что вы и любимый человек созданы друг для друга. Не затягивайте встречу до ночи.

Весы

Сегодня в любовных отношениях Весов вероятен кризис. Очередной взрыв эмоций может как толкнуть партнеров в объятия друг друга, так и развести их в разные стороны. В любом случае страсти будут кипеть вовсю, и день запомнится. Не стоит вмешивать в личные дела третьих лиц, даже если это близкие люди.

Скорпион

Скорпионам не стоит пропускать этот день, если они мечтают устроить себе и любимому человеку незабываемое свидание: спектр эмоций и ощущений, который оно обеспечит, окажется весьма впечатляющим. Но нежелательно захватывать при этом ночные часы: мощное волшебство может неожиданно исчезнуть.

Стрелец

Сегодня звезды намекают Стрельцам, что любовь - это бесценный актив, а не разменная монета. Ее нельзя купить или продать, даже если иногда начинает так казаться. Не стоит недооценивать важность «земных» аспектов, на которых покоится гармония любви - таких, как секс, совместный быт или общий бизнес.

Козерог

Для Козерогов это знаковый день, окрашенный явной или тайной нотой «роковой любви». Их атомная энергия потребует управляемого выхода. Если они верно распорядятся своим мощным сексуальным потенциалом и сопутствующей ему магической привлекательностью, представители другого пола будут от них без ума.

Водолей

В этот день звезды не советуют Водолеям рассчитывать на легкую и короткую романтическую эскападу: личная жизнь потребует позиции «все или ничего», заставив многим пожертвовать. Если свидание состоится, то станет незабываемым - но отнимет у вас все ваше время и силы, а возможно, и другие ресурсы.

Рыбы

Сегодня звезды помогают Рыбам укрепить узы любви и сексуального влечения. День подсказывает «магические» (на деле, вещественные) способы воздействия - например, обмен особыми раритетными подарками в знак любви. Не исключен соблазн привязать к себе ненужный объект, из мести или других соображений.