Верим в себя и свои силы — гороскоп на 27 февраля

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге предлагает для практического использования мощный ресурс.

Задействовать его нужно мастерски, иначе источник выгод превратится в источник проблем. Важно умело управлять эмоциями, инстинктами, энергией, деньгами и имуществом, нужным инструментом или материалом. День помогает выдерживать напряженный режим на грани кризиса, вести рискованный бизнес и сложное производство, а также генерирует сильные противоречивые чувства (от любви до ненависти один шаг), обостряет роковую привязанность, агрессию, ревность, конкуренцию, может подтолкнуть к коварству и злоупотреблению силой.

Овен

Сегодня Овнам предстоит бросить все силы на важный для них проект. Выйдя в нем на финишную прямую, они невольно оказались в зоне напряжения и риска. Придется побороться за любовь, деньги, бизнес, дом, карьеру или другую цель, стараясь успешно взять в ней последний барьер и не разрушить при этом уже наработанный результат. Вечером возможно переутомление, чреватое травмой или эмоциональным срывом.

Телец

Сегодня Тельцы могут смело мчаться по уже проторенному пути, не сбрасывая скорость и не теряя оптимизма: удача им гарантирована. Их азарт и стремление к расширению горизонтов будут удачно дополняться природным здравомыслием, а на крайний случай у них будет отличная штурманская поддержка в лице партнера или друга. Желательно поспешить, так как вечером изменится либо ситуация, либо настроение.

Близнецы

Близнецам стоит учесть, что успех им сегодня приносит заранее просчитанный риск. Не время начинать что-то с нуля, для решения любой проблемы важнее задействовать уже имеющийся резерв. Возможен доход благодаря продаже старых вещей, прежним вкладам или налаженной охранной системе. Яркие впечатления может принести интимная жизнь. Не стоит затягивать решение срочных задач: к ночи повестка изменится.

Рак

Сегодня Ракам лучше уступить или делегировать инициативу. Велика вероятность, что управление союзом перехватит партнер, а в деловой схватке или спортивном спарринге окажется более ловким и ресурсным противник. В гармоничном союзе можно рассчитывать на защиту, а также на активное (порой агрессивное) внимание с «причинением добра». В напряженных отношениях возможен всплеск ревности или конкуренции.

Лев

Сегодня многих Львов ожидает хлопотный день. Даже если его главным событием окажется развлекательное мероприятие, Львам может достаться его утомительная техническая часть - например, организационная или обслуживающая. Звезды обещают, что в ней найдется что-то приятное и смягчающее, но все же советуют рассчитывать свои силы, иначе вечером напряженный режим может обернуться обострением недомоганий.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на удачу в творчестве, любви, сфере активного хобби, спорте и бизнесе. Успех придет благодаря таланту и сумме прежних усилий. Удастся нейтрализовать угрозу, разрешить противоречие, извлечь пользу из приключения. Родителям не стоит обесценивать события в жизни детей: для них они важны. Вечером активность лучше свернуть, чтобы не нарушить рабочий или врачебный режим.

Весы

Этот день значим для частной жизни Весов: жилищных дел, близких отношений. Он несет накал страстей и всплеск давних претензий. Массу энергии может отнять семья, дом, брак, защита своих прав и привычек. Возможен аврал, вмешательство домочадцев в личные дела, борьба за территорию. Необходимо управлять своими эмоциями: в числе прочего, катализатором проблем может стать собственная несдержанность.

Скорпион

Сегодня Скорпионы всюду оказываются в выигрыше, порой заставляя окружение верить в свою связь с потусторонними силами. Чем напряженнее обстановка и выше риски, а также чем «старше» проблема - тем более удачливыми будут Скорпионы. Порой будет казаться, что они сами создают интригу или раздувают пожар страстей, чтобы на этой волне добиться желаемого. К ночи они утратят часть своей загадочной силы.

Стрелец

Этот день удерживает внимание Стрельцов на деньгах и ресурсах. На первый план может выйти сложный и опасный источник дохода, охрана имущества, отработка долга, наследство. Может привлечь внимание бизнес с повышенной степенью риска, основанный на займах, долевом участии, перераспределении, утилизации и переработке. Возможна непростая, но удачная сделка. Лучше не приобретать в эти сутки новые вещи.

Козерог

Сегодня у Козерогов важный день (особенно если они рождены в середине января). В их руках сразу несколько рычагов управления событиями. Если к этому преимуществу они добавят мастерство управления собой и будут пускать в ход свои ресурсы умело, то преуспеют и победят даже в роковой ситуации. Не стоит недооценивать и опасности этого дня: он может принести перенапряжение сил и эмоциональный срыв.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть время завершить вчерашние дела. Тайный мощный запас энергии желательно потратить на практичные полезные цели, получая ощутимый и наглядный эффект. Придется проявить самоотверженность и чем-то пожертвовать ради расчетного результата. Скрытой, но интенсивной деятельности в эти сутки может требовать бизнес, заработок или безопасность, не исключена и насыщенная личная жизнь.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам успеть сделать как можно больше в полезном практическом направлении: это поможет им сделать шаг к исполнению заветных надежд и реализации личных амбиций. Если вчера нашлась подходящая ниша или ценный ресурс, стоит продолжить их разработку. То же касается отношений с людьми: если вас связывает с кем-то реальная нить симпатии или сотрудничества, желательно ее укрепить.