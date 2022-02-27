Уходим в тень — финансовый гороскоп на 28 февраля

Сегодня не стоит лишний раз высовываться, чтобы нас не нагрузили работой.

Овен

Звезды благоприятствуют Овнам в построении деловых партнерских отношений. Пригласите партнера для обсуждения планов на будущее в неформальной обстановке и не обязательно в рабочее время. Это поможет сделать деловые отношения более дружескими и доброжелательными. Одновременно ваши партнерские отношения могут стать более надежными и прочными.

Телец

У Тельцов исключительно удачный день для устранения всех противоречивых моментов в отношениях между начальством и подчиненными. Одновременно возрастают ваши шансы на карьерное продвижение. Удается отладить деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Безработные Тельцы смогут найти работу в соответствии со своим призванием.

Близнецы

Отличное время для Близнецов, занятых устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий не только на местном, но и на международном уровне. Хорошо открывать представительства, дочерние предприятия, филиалы. Успешно продвигается учеба. Не отказывайтесь от участия в корпоративных вечеринках.

Рак

У Раков хорошее время для получения ссуд под строительство и страхования имущества. Можно заключать сделки на покупку или продажу недвижимости, вкладывать деньги в капитальный ремонт помещений, заниматься благоустройством рабочего места. Можете рассчитывать на финансовую поддержку близких родственников и членов семьи.

Лев

У Львов в этот день активизируются деловые связи. В поле вашего зрения могут попасть самые разные люди, сотрудничество с которыми будет взаимовыгодным. Это прекрасное время для обмена информации, планирования встреч, проведения переговоров и подписания договоров. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести рекламные мероприятия и получить много подписчиков и заказчиков.

Дева

Девам целесообразно делать ставку на укрепление отношений с коллегами и подчиненными. При этом отдавайте предпочтение тем, с кем у вас сложились хорошие личные отношения. Так вам будет проще и быстрее решать текущие вопросы. В этот день гармоничные личные контакты послужат на пользу вашему финансовому благополучию.

Весы

Для успешной профессиональной реализации Весам необходимо иметь возможность действовать самостоятельно и свободно. Чем больше ограничивающих влияний, тем меньше может оказаться ваша эффективность. Поэтому день больше всего подходит для индивидуальной предпринимательской деятельности. Старайтесь не связывать себя лишними обязательствами и договоренностями.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется полагаться на собственную интуицию, которая даст подсказки в принятии решений. Многие из вас могут получить поддержку от родственников. Успешно развивается семейный бизнес, строительная индустрия, медицинские услуги, производство и переработка продуктов питания. Важно непременно завершать начатые дела. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Стрелец

У Стрельцов благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с информационным обменом и деловыми связями. Успешно проходят обсуждения планов на будущее вместе с единомышленниками, можно проводить собрания акционеров. Вы сумеете успешно освоить новые информационные технологии в работе с компьютерными программами.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется смелее и настойчивее отстаивать свои интересы. В интересах дела можно открыто высказывать свою позицию перед начальством. За это вас станут еще больше уважать и с вашим мнением будут больше считаться. Если вы ждете повышения в должности, то сейчас эти ожидания могут стать реальностью. Если вы занимаете руководящую должность, то сможете проявить свои администраторские и организационные таланты.

Водолей

Попытка Водолеев провести работу над собственными ошибками и пересмотреть некоторые подходы может увенчаться успехом только при условии постоянного приобретения новых знаний. В этом случае вы перестанете вариться в собственном соку и начнете реальное позитивное движение вперед. Удачное время для контактов с представителями профессионального сообщества на форумах в интернете.

Рыбы

Рыбам сейчас выгоднее находиться в тени и незаметно делать свои дела. Неплохие доходы получат те, кто работает в сфере гостиничного, ресторанного и санаторно-курортного бизнеса. Некоторые из вас могут неожиданно получат помощь и поддержку со стороны тайного покровителя. Старайтесь создать себе комфортные условия для работы – это важно с точки зрения результативности труда.