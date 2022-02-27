Ход событий окажется непредсказуемым — любовный гороскоп на 28 февраля

Сегодня будет сложно что-либо контролировать. Подстраиваемся под обстоятельства.

Овен

Сегодня влюбленные Овны не отрекаются от своих чувств и заявленных целей, но начинают успешнее контролировать свои импульсы и ничего не делают просто так. Уверенности и ясности им добавит будущее: именно сквозь его призму они будут смотреть и на себя, и на партнера. Возможен дельный совет от друга.

Телец

Тельцам стоит взять в своей личной жизни паузу на пару дней либо отодвинуть отношения на второй план: звезды обещают, что за это время ничего не случится. Если между вами и любимым человеком наладилось взаимопонимание, нет никаких причин предполагать, что за столь короткий срок ситуация изменится.

Близнецы

Сегодня даже сильные чувства не способны затуманить Близнецам разум, так как их верным советчиком становится системное логическое мышление. Кроме того, они получают полезную и достоверную информацию, которая помогает им быть дальновиднее и подсказывает возможные варианты развития событий в будущем.

Рак

Ракам сегодня не стоит уклоняться от серьезного разговора с партнером: в его ходе удастся узнать нечто новое и важное для будущего. Свободным Ракам стоит предоставлять поменьше информации о себе, а о новых кандидатах искать достоверные сведения: это поможет им вовремя отсекать неподходящие связи.

Лев

В постоянных отношениях Львам сегодня лучше предоставить слово своему верному спутнику. Он готов выступить в роли профессионала-эксперта, увидеть положение дел объективно и сказать чистую правду, пока сами Львы погружены в свои иллюзии. Если роман едва завязывается, полезно учесть мнение друзей.

Дева

Сегодня обстоятельства вынуждают Дев заново упорядочить свое повседневное существование. В ходе пересмотра привычного графика станет ясно, насколько важен им их роман: если они не мыслят себе дальнейшей жизни без любимого человека, то непременно отведут ему место в своем обновленном расписании.

Весы

Сегодня Весам есть о чем поговорить с любимым человеком. Это хорошее время для серьезного разговора, если к нему готовы оба. Если вы или близкий человек пока не хотите затрагивать сложный вопрос, обсуждайте отвлеченные темы и новости - сейчас это отличный способ поддержать отношения, не накаляя их.

Скорпион

Скорпионам звезды намекают, что сегодня им не стоит пытаться спланировать свидание до мелочей: ход событий окажется непредсказуемым. Даже при самых точных расчетах появятся ограничения, возможен сюрприз или дискомфорт. Не лучший момент для разговора, если вы хотите его направлять и контролировать.

Стрелец

Сегодня Стрельцы легко устанавливают контакт с объектом симпатий, но могут неверно использовать обратную связь с ним. Многие Стрельцы начнут говорить не о том, что чувствуют, а о других вещах - например, о волнующей их новости или научной теории. Все будет отлично, если партнер разделит их интерес.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно найти способ временно отстраниться от партнера, не обидев его. Это поможет им отдохнуть и сделать выводы из событий, порой неожиданные. К новым знакомствам стоит отнестись спокойнее: лайки и другие знаки внимания будут жестом дружбы или данью профессиональному этикету.

Водолей

Сегодня Водолеям будет полезно пересмотреть свои планы и перспективы в личной жизни, с учетом последних бурных событий: развернувшиеся за кулисами «тектонические процессы» способны многое для них изменить, но чуть позже. Не форсируйте отношения: вы не пропустите решающий момент, когда он настанет.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня не лучший момент для романтического знакомства и активного развития отношений: ситуация не до конца предсказуема и мешает раскрытию чувств. Желательно повременить с отправкой письма. Не стоит воспринимать всерьез порыв партнера (особенно внезапное сообщение).