Смотрим на все трезвым взглядом — гороскоп на 28 февраля

27-28 лунные сутки. Луна в Водолее предлагает отложить в сторону эмоции и вооружиться «чистым разумом».

Возможен сюрприз или ожидаемое новшество, обновление системы, программы или пароля. Важно быть в курсе новостей, общаться с друзьями, уметь структурировать данные и мыслить нестандартно. Может потребоваться умение читать схемы и графики, работать с базами данных, инфополем, средствами коммуникаций. Темой дня может стать коррекция планов, переоформление документов. Не обойтись без консультаций со специалистами в новых и необычных сферах. Насыщенный день для аналитиков, прогнозистов, программистов, маркетологов.

Овен

Сегодня звезды предлагают Овнам отвлечься от переживаний текущего момента и взглянуть на свои достижения в свете долгосрочных планов: последние события вносят в программу будущего организационные или финансовые поправки. День хорош для консультаций с экспертами, изучения новостей и общения с коллегами-единомышленниками, для работы с расчетами, документами, инфографикой, компьютерными алгоритмами.

Телец

Сегодня поведение Тельцов чем-то регламентировано, а их свобода общения и выражения мнений урезана. Независимому поведению и мышлению может мешать профессиональный долг, цензура, контроль со стороны начальства, сообщества или внешней инстанции. Темой дня может стать совещание, извещение, работа с отчетом, планом или ключевым документом. Возможно, придется сменить пароль или обновить программу.

Близнецы

Этот день помогает Близнецам получать новости, вести исследования, работать с документами, пополнять системное высшее образование или прицельно повышать профессиональную квалификацию, а также поддерживать ключевые официальные и неформальные связи, включая зарубежные. Это прекрасный день для удаленной переписки, дистанционного урока, видеоконференции, для работы в сфере айти, науки и коммуникаций.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не уходить от сложных тем (особенно когда они касаются коллективных, а не только их личных интересов). Это подходящий день для изучения основ риск-менеджмента, прогнозов и новостей в критических сферах. Можно найти полезную информацию об интересующих людях. Осведомленность поможет скорректировать систему связи, взгляды на дружбу, финансовые и профессиональные планы.

Лев

Сегодня Львам важно выйти на нужных людей или поддержать диалог с миром в целом, но с упором на поиск единомышленников. Темой дня может стать совещание, разговор с друзьями, профессиональная консультация, общение с партнерами, коллегами или целевой аудиторией (клиентурой, читателями). Хорошо обсуждать теоретические и организационные вопросы, обновлять и адаптировать к реальности совместные планы.

Дева

Сегодня на первом месте у Дев их работа, здоровье или комплекс обязанностей. Особого внимания может потребовать повседневный график, лечебный режим, используемая программа, инструкция, список профессиональных стандартов, база данных или система связи: вероятно, здесь назрели обновления и поправки. Возможны новости из-за рубежа, перемены в общении с далекими коллегами, друзьями или работодателями.

Весы

Весам этот день поможет мыслить системно и хладнокровно, даст устойчивость, защиту или систему подсказок. Пригодится составленный ранее план: несмотря на поправки, он по-прежнему остается гарантией стабильности и равновесия. Многих Весов поддержит их профессиональное хобби, контакт с друзьями, родительский долг, собственная недвижимость. День важен для программистов и работающих дома фрилансеров.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется отложить в сторону лишние эмоции и отказаться на время от своего естественного образа действий. Домашние, деловые или иные обстоятельства заставят их принять заданный график, систему правил или стиль общения, строже соблюдать границы в доме и в социальных контактах. Пытаясь упрямо следовать своим вкусам и тактике, они столкнутся с непониманием или другим препятствием.

Стрелец

Сегодня звезды апеллируют к интеллекту и профессиональному опыту Стрельцов. Важнее родственных уз могут стать узы дружбы. Новости или непредвиденные обстоятельства способны вернуть интерес к профессиональной среде общения, вовлечь в исследование или аналитический процесс, в работу с документами, прогнозами или базами данных. Возможны изменения в рабочей программе, в системе связи или навигации.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам заниматься исключительно интеллектуальной работой и думать об отвлеченных вещах: это поможет им абстрагироваться от событий уик-энда и сбросить эмоциональное напряжение. Хорошо погрузиться в расчеты, аналитику, апгрейды программ, изучение новостей, в «дежурную» работу с документами, в нейтральное общение с коллегами, подчиненными или друзьями. Не повредит диета.

Водолей

Водолеям день позволит блеснуть профессиональными знаниями и нестандартным мышлением. Для многих Водолеев будет естественной роль аналитика, эксперта, прогнозиста. Велика вероятность преуспеть в передовых наукоемких областях, в решении системных задач на стыке теории и практики, в сфере математики, программирования, коммуникаций. Путь к успеху может пролегать через сюрприз, парадокс, обновление.

Рыбы

День приглашает Рыб отрешиться на время от эмоций, чтобы погрузиться в мир абстракций или фактов. Если у вас большие планы профессиональной самореализации, самое время укрепить информационные тылы: изучить новости, систематизировать документы и теоретические знания, обновить программы и базы данных, пересмотреть систему контактов с друзьями и коллегами. Нежелательны целевые переговоры и поездки.