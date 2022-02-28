Пять знаков зодиака, на которых неожиданно свалятся деньги в марте

Март будет особенно благосклонен к некоторым знакам зодиака.

Некоторые представители знаков зодиака буквально созданы для того, чтобы вести роскошную светскую жизнь. По мнению астрологов, у нескольких знаков такая жизнь начнется уже в марте.

Для представителей огненной стихии Львов судьба приготовила март месяц, полный сюрпризов. Львы способны по достоинству оценить прелесть роскошной светской жизни. И ради этого готовы трудиться днем и ночью. Посещение дорогих ресторанов, покупка новой брендовой одежды, дорогие подарки — это все то, что подарит судьба Львам в марте.

Тельцы всегда стремятся к материальному благополучию. Благодаря своей общительности и харизме Тельцы в начале месяца могут заключить выгодную сделку, что даст им возможность заполучить крупную сумму денег. Роскошная жизнь — достойная награда за трудолюбие.

Рыбы, представители водной стихии, являются настоящими ценителями высокого искусства. Начало весны принесет им ветер перемен. Многие дела пойдут в гору. Поэтому март побалует представителей этого знака зодиака роскошным отдыхом на берегу моря.

Весы — прирожденные стилисты. Представители этого знака талантливые люди, принимающие взвешенные решения и готовые к усердному труду. Весы не делают культ из денег, но, имея врожденное чувство вкуса, понимают, что такое роскошная жизнь. Поэтому подарком фортуны в марте, если вы творческая личность, будет брендовый модный показ вашей одежды.

Стрельцы обожают роскошь. Им нравится комфорт, шик и новые впечатления, но они не думают о деньгах и могут потратить последнее. Исходя из этого, звезды приготовили им шикарный подарок в марте — роскошный отдых в дорогом отеле за границей. Путешествие для Стрельцов — это самый оригинальный подарок, который могла им подарить госпожа Удача.