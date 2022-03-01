Проявим лучшие деловые качества — финансовый гороскоп на 2 марта

Сегодня стоит больше говорить с партнерами и начальством.

Овен

Неплохой день для деловой активности Овнов, занимающих руководящие должности. В первой половине дня вам может поступить важная информация, благодаря которой вы сможете принять взвешенные управленческие решения. Не исключено выгодное сотрудничество с представителями государственных учреждений. Может быть проведена кулуарная встреча с влиятельным покровителем.

Телец

У Тельцов хороший день для обмена опытом и повышения уровня профессионального образования. Не выпускайте инициативу из своих рук и действуйте на опережение. Хороший день для сотрудничества с иностранцами и дальних поездок за границу. Удачно проходят рекламные акции. Посещение выставки даст вам много идей. Можно полагаться на неформальные деловые контакты и дружеские встречи.

Близнецы

Близнецы в этот день имеют неплохие шансы для укрепления своих позиций в карьере. В первой половине дня могут произойти изменения, в результате которых вам могут предложить занять более ответственную должность. Руководители смогут провести назревшие реформы, связанные с оптимизацией расходов и обновлением. В конце дня воздержитесь от операций по обмену валюты.

Рак

Сегодня типичные Раки смогут проявить себя в качестве прекрасных переговорщиков и миротворцев. Рекомендуется заниматься публичной деятельностью в сфере юриспруденции и высшего образования. Можно оформлять договора, которые раньше действовали как устные договоренности. Успешно идет сотрудничество с заграницей. Наиболее важные дела запланируйте на первую половину дня.

Лев

Работоспособности Львов в этот день могут позавидовать многие. Возможно, вам предстоит выполнить большой объем работы, и вы прекрасно справитесь с заданиями. Интенсификация труда и использование технических средств – вот ключ к успеху всего дня. В этом смысле могут прекрасно проявить себя изобретатели, рационализаторы, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту сложной техники.

Дева

Типичные Девы сегодня могут ощутить подъем творческих способностей. Успеха добьются все те, кто связан с услугами в сфере моды: парикмахеры, визажисты, стилисты, фотографы, торговцы украшениями из золота, модной одеждой. Преуспевают представители тех профессий, которые призваны сделать людей красивее и здоровее. Отличное время для консультантов юридических служб и сетевого маркетинга.

Весы

У Весов хороший день для благоустройства своего рабочего места, а ещё могут возникнуть шансы для приобретения недвижимости в собственность. Очень важно доводить начатые дела до полного логического завершения, и этот день располагает вас к этому. Можно заниматься вопросами вступления в права наследства. Хорошо поработают риелторы, строители и коммунальщики.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут познакомиться с человеком, который станет в дальнейшем деловым партнером, сотрудничество с которым может стать выгодным. Благодаря тонкому психологическому подходу к людям вы сможете заручиться поддержкой и успешно решить многие важные вопросы. Используйте этот день для интенсивных деловых контактов для укрепления и расширения деловых связей.

Стрелец

Звезды сулят Стрельцам удачу в деле повышения уровня доходов. Деньги сами идут вам в руки, главное суметь их взять. Удачнее всего этот день пройдет для строителей, работников жилищно-коммунальных и ремонтных служб, сельского хозяйства. Хорошо подписывать договор на аренду. Те, кто располагает ресурсом недвижимой собственности, могут увеличить уровень доходов.

Козерог

Звезды советуют Козерогам активизировать предпринимательскую деятельность и настроиться на инициативный и смелый стиль поведения в профессиональной деятельности. Очень хорошо идет информационный обмен и обучение, приобретение новых профессиональных навыков. Лучшее время для дел – первая половина дня.

Водолей

У Водолеев хороший день для увеличения доходов за счет дополнительной работы помимо вашей основной работы. Речь идет о работе по совместительству, на полставки или о временной подработке в виде разовых заказов. Успешно пойдет индивидуальный творческий труд типа фриланса, а также исследовательская работа. Для эффективной работы вам важно иметь комфортные условия труда.

Рыбы

Рыбы проявят лучшие свои деловые качества при деловых контактах. Благодаря особой чуткости и доброжелательности в общении с людьми вы сможете значительно повысить свою популярность. Возможны финансовая помощь, спонсорская поддержка, доходы от акционерных обществ, товариществ, кооперативов. Используйте этот день для погашения долгов, оплаты просроченных счетов.