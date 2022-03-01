Поддерживаем друг друга — гороскоп на 2 марта

1-30 лунные сутки. Сегодня мощное Новолуние в знаке Рыб сулит душевный подъем.

Из мира логики и фактов оно уводит в мир идеалов, чувств, веры и воображения. Это день знаковых образов, которые «отбрасывают тень вперед», на период от пары недель до года. Ожидается хорошее событие или счастливый знак. Залог успеха - общность идеалов или эмоций: именно от этого может зависеть благосклонность влиятельных лиц, гостеприимство чужестранцев или щедрость спонсора. Особое внимание могут привлечь духовные лидеры, миссионеры, тайные авторитеты. Хорошо слушать музыку, смотреть воодушевляющие фильмы, созерцать огонь и воду.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам беречь силы и заниматься лишь срочными задачами - например, важным проектом на последнем этапе. У части Овнов в эти сутки есть тайный наставник, спонсор или покровитель (это может быть человек издалека или персона из их прошлого). Самодостаточным Овнам важны их «тылы» и резервы, даже при цейтноте им стоит найти время для контакта со своим внутренним источником веры.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что в эти сутки они отчасти сами формируют свое будущее - через выбор человека или образа для своих жизненных сюжетов. Для многих Тельцов сыграет роль конкретная личность или виртуальный персонаж, с которым они хотят иметь дело или на который мечтают быть похожими. Большие надежды могут возлагаться на друга, инвестора, партнера-иностранца, на ребенка или его педагога.

Близнецы

Сегодня Близнецам опасно быть идеалистами: без прочной связи с реальностью и логикой их благие намерения легко станут «мыльными пузырями». Нежелательно идеализировать родителей, а также партнера, начальника, учителя, клиента или другую значимую персону, особенно иностранца. От правильного баланса разума и эмоций может зависеть карьера, душевное или материальное благополучие, гармония отношений.

Рак

Сегодня у Раков день веры, удачи и надежды. Интуиция поможет им увидеть благоприятные знаки своей судьбы. Возможна моральная поддержка издалека или помощь от влиятельного лица. Их мечты в эти сутки - лишь положительное программирование и (или) предвидение будущего. Для многих Раков будет важна персона учителя, единоверца или проводника по чужим мирам, либо их собственное выступление в этой роли.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам осторожнее погружаться в заманчивые мечты, быть аккуратнее со своими желаниями, надеждами и большими запросами, а также тщательнее оберегать свои сокровища, материальные и духовные. Вдобавок, не помешает развивать в себе устойчивость к искушениям. Неверная позиция может «отзываться» на протяжении нескольких недель, месяцев и даже лет, создавая те или иные проблемы.

Дева

Девам важно правильно читать подтекст сегодняшних встреч: в нем неявно фиксируется расстановка ролей. Стоит быть дружелюбнее, уважать чужие традиции, взгляды и привычки. Не помешает быть лояльнее в общении с иностранцами и хозяевами жилья. Общаясь с влиятельными авторитетными людьми, не стоит недооценивать их запросы и ожидания: вероятно, они в разы выше ваших и вам придется им соответствовать.

Весы

Для Весов этот день окажется очень важным, если они заводят питомца, проходят курс лечения, выбирают место работы или сервис (особенно за рубежом). Может оказаться значимой личность врача, помощника, непосредственного начальника или подчиненного. Не исключено, что в этой роли выступит авторитетная персона. Эмоциональный контакт с нужным человеком или с животным может стать важнее формальностей.

Скорпион

Для Скорпионов это благоприятный день. События этих суток способны дать им мощный духовный импульс, положить начало их творческой карьере, любовному счастью или успешному родительству, а также дать им надежду на положительное решение жилищного вопроса или на исполнение другого крупного желания. Желательно провести эти сутки с любимым и дорогим человеком, в счастливом для себя месте или образе.

Стрелец

Стрельцам этот день обещает значимые переживания, связанные с домом, родиной или духовной жизнью. Может быть принято важное решение в близком кругу, открыта семейная тайна. Не исключено пополнение в семействе, приобретение или расширение территории. Обратной стороной событий могут стать чрезмерная впечатлительность, сентиментальность и внутренняя уязвимость. Важно не делать своей опорой иллюзии.

Козерог

Козерогам звезды намекают, что самые важные моменты этого дня не обязательно будут явными. Не помешает стать чувствительнее к атмосфере в своем близком окружении: не исключено, что в нем появилась загадочная персона, с которой вы можете поладить, или случилось знаменательное событие, которое идет вам на пользу. Может представить особый интерес личность издалека, принадлежащая к другой культуре.

Водолей

Водолеям этот день указывает на ту ценность, которая будет важна для них в обозримое время (в зависимости от ситуации оно может длиться несколько ближайших недель, месяцев или даже годы). Это может быть дорогая раритетная вещь, вклад, резерв или нематериальный, но еще более дорогой актив - например, скрытый талант, способный принести хорошие деньги, или тайное расположение влиятельного лица.

Рыбы

Рыб ждут значимые сутки. Возможен счастливый «знак свыше». Стоит отложить все случайное и несущественное, сосредоточившись на себе. Это день погружения в свое бессознательное - но также и поиска своего истинного имиджа, забот о своем телесном и духовном здоровье, дум о своем успехе, авторитете, талантах, самореализации. К конкретным делам приступать не стоит: амбиций может быть много, а сил мало.