Момент для важного шага — любовный гороскоп на 2 марта

Не стоит бояться новой служени в отношениях — она вас приятно удивит.

Овен

Влюбленным Овнам звезды намекают, что их возможности куда больше, чем они думают. Где-то за кулисами есть человек, сочувствующий их любовным делам или резерв, обеспечивающий им подпитку. Однако пользоваться этим «волшебным источником» им желательно лишь в ответственные моменты и в строгой тайне.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам отпустить на волю свои собственные эмоции и не препятствовать изъявлению чувств у своего партнера. Это счастливый день, важный для совместного будущего. Хорошим знаком будет совпадение фантазий и идеалов, музыкальных и кинематографических вкусов, взглядов на дружбу.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны идеализировать любимого человека, при этом для восхищения им у них есть определенные объективные основания. В двойной ловушке Близнецы, влюбленные в своего наставника, начальника или подопечного. В дрейфе по океану эмоций и мечтаний им важно не терять маяк здравого смысла.

Рак

Сегодня звезды настоятельно советуют Ракам не пропускать романтическое свидание. Пойти на него имеет смысл даже в том случае, если у вас нет для него абсолютно никакого настроения: впечатления, полученные в ходе сегодняшней встречи, поднимут ваш дух и приоткроют вашему роману отличные перспективы.

Лев

Сегодня Львы охотно погружаются в мир любовных грез и эротических фантазий, но еще охотнее уходят в страну иллюзий. Также их может отличать неумеренность желаний, склонность поддаваться сентиментальным воспоминаниям и различным коварным влияниям. Им стоит контролировать свои эмоции и аппетиты.

Дева

Сегодня сами обстоятельства заставляют Дев всячески ублажать своего партнера, и многие Девы будут делать это с удовольствием. Звезды напоминают, что вторая сторона жаждет не только внимания и комфорта, но и «пищи духовной». Проявите уважение к убеждениям любимого человека и избегайте их критиковать.

Весы

Сегодня звезды советуют быть внимательнее тем Весам, которые начинают или радикально перестраивают свои личные отношения. Не исключено, что сами Весы окажутся в морально непотопляемой и потому сильной позиции, заставляющей их взять многое на себя, а партнер выступит в роли мнимо слабого и ведомого.

Скорпион

Скорпионам пора устроить настоящее романтическое свидание и насладиться успехом. Свободным Скорпионам важно не пропускать добрые знаки судьбы на близкое будущее: им можно верить. Если вы уже нашли свою любовь, день приоткроет в романе новую страницу, которая подтвердит правильность вашего выбора.

Стрелец

Сегодня самое естественное желание влюбленного Стрельца - раскрыть партнеру сокровища своей души. Возможно, поделиться с ним тайной своего насыщенного прошлого или посвятить его в свои заветные мечты. Не исключены и более приземленные планы, например, пригласить в свой дом и познакомить с близкими.

Козерог

Сегодня судьба дарит Козерогам неочевидный дополнительный шанс, благодаря которому они смогут закрепить свои успехи в делах сердечных. Чтобы воспользоваться им, для начала им будет необходимо его увидеть. Звезды дают подсказку: не ищите далеко то, что уже находится рядом с вами, хотя и не на виду.

Водолей

Сегодня Водолеи не склонны мелочиться и готовы подарить любимому человеку самое ценное, что у них есть - и это не обязательно материальная щедрость, хотя и она возможна. Многие Водолеи совершат настоящий подвиг, преодолев свою стеснительность и рассказав партнеру историю своих тайных переживаний.

Рыбы

Сегодня Рыбы в привилегированном положении. Любимый человек поневоле простит им многое, включая возможный эгоцентризм и «звездную болезнь». Это хороший момент для важного шага, знаменующего смену вех в вашей любовной биографии. Звезды советуют помнить о самоуважении и не опускать планку запросов.