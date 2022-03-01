Появится надежда: астролог рассказал о тенденциях марта

Март в общей канве календарного года всегда связан с окончанием старых и началом новых циклов.

Именно на март проецируется наиболее кардинальная годовая точка зодиакального круга, которую можно обозначить как Начало Начал. Это день Весеннего Равноденствия, который соответственно сопровождается архетипическим событием на небосводе – переходом Солнца 20 марта (18:33) из последнего знака Рыб в первый знак Овна. Гороскоп этого безусловно важного события является не только началом нового астрологического года, но и путеводной картой, связанной с новыми тенденциями и приоритетными трендами на год вперёд до 20 марта 2023-го.

Для прогностических суждений на март – очень удобно, что в начале месяца формируется очередное новолуние – 2 марта в 20:35 в 13 градусе знака Рыб. Расположение планет в карте новолуния создаёт с одной стороны довольно ограниченную концентрированную событийную программу, что с другого ракурса выглядит символической пружиной, которая норовит выстрелить в самый ответственный момент.

Первая половина марта на фоне длинного соединения Солнца с Юпитером (точный 05:03) и Нептуном (13:03) может создавать ложные впечатления, замешанные в первую очередь на эйфории и оптимизме по поводу и без повода. Событийная канва, особенно в первую неделю марта, может отличаться высокой активностью социума, идеологической борьбой на всех фронтах, повышенной контактностью, сильными эмоциями и очень характерным оттенком – красноречием народа. Свою динамику в это время внесут переходы планет в другие знаки – особенно заметным и побудительным будет синхронный переход Марса и Венеры в знак Водолея 6 марта. Этот транзит по праву будет вести людей вперёд к новым целям и новшествам в новой для многих ситуации.

Период с 10 по 15 марта выглядит наиболее обманчивым в рамках месяца – наш связной Меркурий с 10 числа перейдёт в те же Рыбы, где крылатый вестник чувствует себя крайне плохо, а Солнце в этот же период будет «под наркозом» от соединения с Нептуном. Основное правило на этом локальном участке – тщательный контроль или полный отказ от сомнительных сделок, крупных денежных вложений, ответственных бизнес-решений. Осторожней в это время с новыми знакомствами – в будущем могут выясниться скрытые негативные полости этих контактов. Как всегда, период чреват отравлениями разной природы, проблемами на водных просторах или связанных с водными ресурсами. При этом 11-12 марта будут оставаться довольно благотворными днями в вопросах быта, дома и семьи, налаживания родственных отношений. Именно на эти дни можно планировать семейные и культурные мероприятия, публичные выступления, можно регистрировать брак.

Явно более резко выглядит вторая половина марта, особенно начиная с полнолуния 18 марта, которая на волне событий и настроений, захлестнувших мировое сообщество, может показать силу трансформаций в международных отношениях. Кроме того, повышается градус конфликтности в целом, а также анархии во всех сферах коммуникаций – от транспорта до всемирных социальных сетей в целом.

Курс на разрывы отношений и отчуждение в это время, к сожалению, будут поддерживать деструктивные связи Венеры и Марса с Ураном (19 и 22 марта соответственно), а также соединение Меркурия с Нептуном (23 числа). Зная наперёд о такого рода тенденциях, старайтесь не потворствовать таким настроениям, постарайтесь сохранять спокойствие и благоразумность. Остаток месяца проходит при в меру закрытой, несколько пессимистичной планетной картине, которая подходит для подведения итогов и осознания будущего.

Наиболее напряжённые дни месяца, несущие ограничения, ухудшения здоровья и низкую результативность в первую очередь в деловой сфере – 1-2, 14-15, 21, 22 (условно), 28 марта.

Благоприятные дни, когда взаимодействие планет будет распространяться через дружественные аспекты – 4-5, 7, 11-12, 23 (условно), 26 (условно), 30 марта.