Ищем подводные камни — гороскоп на 3 марта

1-2 лунные сутки. Сегодня молодая Луна в знаке Рыб не обещает мощного прилива энергии, зато помогает сохранить внутреннюю связь с источником веры и вдохновения.

Также есть надежда на скрытую поддержку в практических делах, которая может быть не только моральной, но и материальной (на последнем этапе любого дела найдутся резервы). День подходит для тайных завершающих маневров, склоняет к интуитивным действиям, при этом может побудить как к жертвенности и благим делам, так и к хитрости, коварству. Красок переживаниям добавит чувственность. Не рекомендуются интеллектуальные занятия и активная коммуникация.

Овен

Сегодня Овнам лучше отложить начинания и бросить силы на завершение дел, при этом избегать излишней публичности и не афишировать свои действия. Не стоит раскрывать посторонним людям свои источники техподдержки и финансирования. Лучше не откладывать те дела, ход или результат которых вы хотели бы скрыть. Возможно, придется оберегать не личные тайны, а секреты своей фирмы или партнерские интересы.

Телец

Тельцам желательно не лениться и сделать еще один шаг в желаемом направлении. В данные сутки ветер еще будет попутным - но не исключено, что вскоре ситуация изменится и удобный проторенный путь на время будет закрыт. Прежде всего, поторопиться стоит свободолюбивым Тельцам-неформалам и нонконформистам: в ближайший месяц им придется тратить силы на борьбу с системой, а не на прогресс как таковой.

Близнецы

Близнецам звезды советуют вплоть до ночи помнить о риске иллюзий: они не страшны в режиме пассивных фантазий, но опасны при утверждении планов и совершении конкретных целевых шагов. В зависимости от ситуации и своего личного темперамента стоит сделать поправку на свою мечтательность или доверчивость, на особенности характера интересующего человека или на общую неясность сегодняшней обстановки.

Рак

Сегодня предмет фантазий Раков - те далекие горизонты, которых они надеются успешно достичь в материальной или духовной сфере. Звезды советуют им не быть одиночками и чистыми мечтателями. День дает возможность поддержать сложившееся практическое партнерство, оказать конкретную помощь знакомому человеку или укрепить вполне реальные взаимные чувства. Не стоит откладывать сотрудничество, свидание.

Лев

Львов сегодня вплоть до ночи преследует чувствительность. В зависимости от ситуации она может превратиться в ранимость и дать им склонность к одиночеству - или повысить проницательность и добавить им духовной мудрости через переживания. Не исключены тайные озарения, мистические настроения, загадочные сны. Подходящий день для секретных дел, получения тайной помощи и завершения неприятных работ.

Дева

Сегодня Девам желательно ориентироваться в эмоционально-духовных нюансах окружающей обстановки - в противном случае они останутся не поняты теми, до кого хотят донести свои мысли. Не стоит планировать на этот день переговоры и знакомства: велика вероятность «разговора на разных языках». Лучшей базой для гармонии окажется проверенное выгодное сотрудничество или уже устоявшаяся взаимная симпатия.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отложить необязательные дела во внешнем мире. День больше подходит для лечебных процедур, незаметной повседневной рутины, ухода за больными, насущных завершающих работ в офисе или в быту. Не стоит откладывать влажную уборку и утилизацию отходов. Наряду с практичностью могут пригодиться услужливость, жертвенность в мелочах, проницательность и умение сочувствовать.

Скорпион

Сегодня звезды сулят Скорпионам удачный день за счет душевного подъема: в сочетании с творческим подходом, он поможет им завершить дело или продлить удовольствие. Несмотря на прекрасные перспективы в целом, важных новых инициатив вам сейчас предпринимать не стоит: ближайшие недели перенаправят ваше внимание на сложный фундаментальный проект и могут вынудить вас временно забыть про все остальное.

Стрелец

Стрельцам этот день сулит продолжение вчерашних событий и схожие эмоции. В центре внимания может оказаться фактическое место жительства или владение в чужих краях. Возможно внимание к делам семейным, с практическим уклоном. Подходящий момент для завершения сделки с недвижимостью, покупки в дом, уборки территории. Важно помнить, что сегодня мало физической энергии, и не расширять фронт работ.

Козерог

Сегодня Козерогам пригодятся такие качества, как скрытность, проницательность, восприимчивость и воображение. Благодаря им они быстрее закончат свои дела, при этом получат больше удовольствия и от процесса, и от результата своих усилий. Важно не откладывать последний рывок, так как завтра обстановка станет менее комфортной. Не стоит отменять тайный бизнес-маневр, решенную покупку, личную встречу.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит сделать паузу в активном целевом общении, предметных исследованиях и системной интеллектуальной работе. Этот день создает проблемы с концентрацией мысли и самодисциплиной, провоцирует отступить от правил и планов. Но не стоит лениться, если остается незакрытым практическое дело - например, есть брешь в защите или запасах, не сброшен балласт или не отработан старый долг.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам душевный покой, но не полный отдых. Не стоит начинать крупный проект. Чтобы не растерять заряд вдохновения, желательно пустить его в небольшое, но полезное насущное дело с минимумом общения. Приветствуется все, что помогает вам поверить в себя и свои таланты, будь то сброс балласта, развитие навыка, приумножение ресурса или пополнение багажа приятных впечатлений.