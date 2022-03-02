Не стоит тратить лишние деньги — финансовый гороскоп на 3 марта

В этот день стоит поберечь финансы — можно поддаться импульсу и купить то, что совершенно нам не нужно.

Овен

Сегодня типичные Овны могут быть настроены на самостоятельное поведение. Однако при принятии важных решений звезды советуют вам обязательно учитывать мнение близких людей, членов семьи и родителей. При отсутствии согласованности в действиях вас может ожидать неудача. Особенно осмотрительно следует работать в сфере строительства и коммунального хозяйства - не исключены травмы.

Телец

Тельцы в этот день могут оказаться в ситуации, когда нет возможности действовать в свободном режиме. Если ваши руки окажутся связанными, то следует быть осмотрительнее. Не следует доверять случайной информации. Старайтесь избегать любой закулисной деятельности. Могут активизироваться тайные недоброжелатели. Деловые встречи лучше отложить.

Близнецы

У Близнецов, имеющих отношение к проектно-конструкторской деятельности, ритм работы над проектами и при планировании бизнеса может нарушиться. Не рекомендуется участвовать в коллективной работе и делать инвестиции в акционерные общества. Возможны неожиданные технические сбои. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в рискованные проекты.

Рак

У Раков сегодня могут возникнуть трения в отношениях с вышестоящим начальством. Если вы работает в подчинении, то вам трудно будет заставить себя выполнять все распоряжения и приказы начальства, поскольку вы можете быть не согласны с мнением начальства. Нежелание никому не подчиняться неминуемо приведет вас к конфликтной ситуации.

Лев

Львам сегодня следует еще раз убедиться в том, что ваша деятельность является безупречной с точки зрения соблюдения норм закона. В противном случае к вашей персоне будет проявлено пристальное внимание со стороны контролирующих фискальных органов. Возможны проверки, ревизии. Также это неблагоприятное время для служебных командировок и работы на вахте.

Дева

Если профессия Дев связана с финансовым или техническим риском, то звезды советуют проявить максимум осторожности. Ваши планы могут быть нарушены из-за неожиданного изменения обстоятельств. Работники страховых агентств и охранных предприятий могут зафиксировать рост случаев чрезвычайных происшествий. Могут обостриться отношения с кредиторами и налоговиками, если у вас остаются непогашенные долги.

Весы

Весам в этот день, возможно, придется столкнуться с эмоциональным и непоследовательным поведением других людей. Это могут быть деловые партнеры, контрагенты по переговорам, а также заказчики или клиенты. На вас может поступить жалоба от недовольного клиента. В целом будьте готовы к тому, что в этот день внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть сложности при решении текущих практических вопросов. Возможно, вы столкнетесь с задачей, для решения которой у вас нет достаточной квалификации. Отдавайте предпочтение работе, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо. Особенно трудно придется тем, кто работает вдали от родного дома или в совместных предприятиях.

Стрелец

Авантюристичное настроение типичных Стрельцов может привести к финансовым потерям. Рекомендуется воздерживаться от финансовых спекуляций типа обмена валюты или игры на фондовом рынке акций. Воздержитесь от расходов на проведение рекламных акций. Также нежелательно браться за новые виды деятельности и пробовать свои силы в новых профессиях.

Козерог

Козерогам в этот день не рекомендуется заниматься подготовкой отчетной документации. В ходе такой работы вы можете допустить ошибку, найти и исправить которую будет крайне затруднительно. Также это неблагоприятное время для подписания договора на аренду. Если вы планировали в этот день завершить работу над проектом, то будьте осмотрительнее, поскольку могут возникнуть неожиданные осложнения.

Водолей

Водолеи в этот день могут избежать неприятностей при условии, что будут избирательно относиться к поступающей информации. Информационный фон этого дня весьма нервный и неустойчивый. Не торопитесь принимать все на веру и делать поспешные выводы. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности. Избегайте стрессовых ситуаций.

Рыбы

Многие Рыбы сегодня могут почувствовать непреодолимое желание потратить деньги на те или иные покупки. Особенно это справедливо при финансовых расчетах за наличные деньги. Вы можете, при этом, столкнутся с мошенничеством или купить некачественный товар. Удержать баланс бюджета в равновесии – основная задача дня. В зону риска может попасть спекулятивный бизнес типа оптовой перепродажи или обмена валюты.