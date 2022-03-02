Доверяем судьбе — любовный гороскоп на 3 марта

В этот день стоит расслабиться и просто любить.

Овен

Сегодня любовная романтика связана для Овнов с налетом интриги - но скорее по воле судьбы, чем по своей инициативе: типичный Овен предпочел бы прямой, а не кружный путь. Многие Овны окажутся в ловушке или запутанной ситуации, где им предстоит взять последний барьер или отыскать выход из лабиринта.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня отличный день для романтического свидания, и советуют использовать для него уже знакомый приятный формат: вскоре жизнь воздвигнет на пути влюбленных очередную преграду, из-за чего на какое-то время им придется забыть о гармонии чувств или свободных встречах.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Близнецам действовать предельно осмотрительно. Если то или иное действие можно оставить в секрете, лучше так и поступить. Не исключено, что в будущем скрытность послужит вам страховкой от неприятностей (особенно если вы разочаруетесь в своих нынешних идеалах).

Рак

День поможет Ракам привнести в свой роман дополнительные обнадеживающие ноты и закрепить взаимные чувства. Заскучавшим партнерам он вернет романтику, а в прагматичный союз добавит тонкую духовную составляющую. Также сегодня есть шанс на восстановление доверия, но лишь через конкретные поступки.

Лев

В этот день Львы податливы на сенсорные и психологические воздействия, при этом не всегда могут объяснить свои сильные переживания вербально. Им важно оказаться в подходящей эмоционально-духовной среде вместе с деликатным партнером, способным понять их настроение и тайные ожидания без лишних слов.

Дева

Сегодня звезды обещают Девам приятное и эмоционально насыщенное свидание с постоянным партнером. Удача в любовных знакомствах под вопросом: новое лицо - загадка и «терра инкогнита», мнимое или реальное несовпадение личных миров может стать непреодолимым барьером на пути к непринужденному общению.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам устраивать первое или важное свидание: велика вероятность испытать совершенно не те эмоции, на которые оно было рассчитано. День мешает полной откровенности, но не мешает помочь любимому человеку, особенно если он болеет или «тонет» в срочной рутинной работе.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам не стоит пропускать этот день: не исключено, что он станет последним в цепи приятных свиданий перед вынужденным перерывом или обновлением отношений. Если вы хотите убедиться в своей удаче или закрепить взаимные чувства, непременно найдите время для общения с любимым человеком.

Стрелец

Стрельцам звезды напоминают, что свои романтические чувства им стоит периодически подкреплять конкретными действиями, и сегодня как раз такой день. Самое время предпринять что-то для обустройства общего дома или сделать другой практический шаг, чтобы не выглядеть мечтателем, выпавшим из реальности.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам желательно задействовать свои преимущества по максимуму, так как уже завтра все будет для них сложнее. Благодаря хорошему настрою и стечению обстоятельств любая их инициатива в эти сутки дает нужный эффект, а излишки их темперамента удачно «амортизируются» обстановкой.

Водолей

Сегодня звезды не советуют влюбленным Водолеям делать ставку на свой опыт, интеллектуальный талант, красноречие и ясное логическое мышление, а также на твердость воли. Под влиянием нахлынувших эмоций самый невозмутимый Водолей способен забыть «правильные» слова и махнуть рукой на свои принципы.

Рыбы

Сегодня Рыбы обладают огромной тайной силой влияния, но им не стоит слишком активно ею пользоваться в делах сердечных. Если вы дорожите сложившимися отношениями, в этот день не спешите переводить их на новый уровень, доверьтесь судьбе и еще раз получите удовольствие от романа в его нынешнем виде.