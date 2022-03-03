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Пять женщин с невыносимым характером по знаку зодиака

3 марта 2022ГороскопыВечерняя Москва

Характер человека зависит от множества факторов. Астрологи, например, считают, что на характер влияют знаки зодиака.

Пять женщин с невыносимым характером по знаку зодиака
Фото: life.ru

Они перечислили пять из них, представительницы которых обладают ужасным характером.

Лев

Первое место специалисты по звездам отдали Львам. Рожденные в заботе и любви они становятся злыми и требовательными в браке, не отдавая ничего взамен.

Скорпион

Серебро себе забрали Скорпионы — представительницы этого знака чрезвычайно эмоциональны, что будет мешать им в бытовой жизни.

Рак

Бронзу астрологи присудили Ракам. В заботе о любимом человеке они порой перегибают палку, и нежность тогда превращается в навязчивость, а забота — в гиперопеку.

Дева

Четвертое место в списке заняли Девы. Они с необычайной силой притягивают к себе представителей противоположного пола, но требуют от них слишком многого.

Близнецы

Последнее, пятое, место эксперты отдали Близнецам. Девушки, родившиеся под этим знаком зодиака, — непобедимые сплетницы и изменщицы, которых так и тянет затеять ссору, передает «Экономика сегодня».

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