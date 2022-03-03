Привлекаем к себе внимание — финансовый гороскоп на 4 марта

Сегодня стоит рекламировать свои возможности и умения.

Овен

Отличный день для Овнов, работающих в непосредственном контакте с начальством. Возможно, вас попросят провести аналитическую работу информационного плана, с которой вы прекрасно справитесь. Ваши отношения могут стать более доверительными и вам могут поручить новое ответственное задание, которое будет хорошо оплачиваться. Руководящим работникам сегодня утром поступит важная информация.

Телец

Тельцам рекомендуется отложить в сторону погоню за мелкими сиюминутными выгодами и подумать о своих перспективах. Работа с прицелом на успех в будущем может оказаться вполне оправданной и целесообразной в долгосрочном плане. Настройтесь на восприятие информации о перспективах развития, новинках техники и науки. Активнее обменивайтесь опытом с коллегами и единомышленниками.

Близнецы

Для Близнецов сегодня большое значение обретают вопросы власти и способности принимать оперативные решения. Звезды советуют действовать смело и решительно. Особенно это относится к руководящим работникам и ведущим менеджерам. Ключевым условием для успеха является стремление к обновлению стиля и методов работы. Важные дела запланируйте на утро.

Рак

Если у Раков остаются неурегулированные юридические вопросы, то сегодня с утра пораньше у вас будет прекрасный шанс их решить. Старайтесь действовать открыто, и идти навстречу людям – доброжелательный стиль общения принесет вам много пользы. При работе в сфере услуг вы можете приобрести большую популярность у клиентов, которые могут быть довольны вашей работой.

Лев

Отличный день у Львов, имеющих склонность к техническим видам деятельности, изобретательству и рационализаторству. Многие из тех, кто проходит производственную практику на промышленных предприятиях, получат ценные навыки работы с инструментами, станками и техническим оборудованием. Успешно проявят себя мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей.

Дева

Отличный день для Дев, причастных в своей деятельности к индустрии моды, отдыха и развлечений. Хорошие доходы получат представители тех профессий, которые делают жизнь людей приятнее и красивее (парикмахеры, визажисты, массажисты и пр.). Можно пробовать свои силы в новых профессиях. Наиболее результативное время дня – утро.

Весы

Звезды советуют Весам делать ставку на сотрудничество с теми людьми, которые работают вместе с вами в одном трудовом коллективе. Чтобы день прошел успешно, рекомендуется составить четкий план действий и распределить рабочее время наиболее оптимальным образом. Успешно пойдет работа по подготовке отчетной документации. Бизнесменам хорошо проводить инвентаризацию недвижимой собственности.

Скорпион

Для Скорпионов этот день хорош с точки зрения приобретения деловых связей и урегулирования вопросов, связанных с оформлением и визированием документов. Можно проводить консультации, назначать деловые встречи, отправляться в поездки. У торговцев растут обороты товарно-денежного обмена. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и получить новых заказчиков и подписчиков.

Стрелец

Прекрасный день для Стрельцов, занимающихся проведением строительных или ремонтных работ. Стоит рассмотреть варианты капиталовложений в недвижимость – потенциал у этого направления довольно высокий. Успешными могут быть работы по монтажу технического и торгового оборудования. При необходимости вы сможете своевременно завершить работы и сдать готовый объект заказчику.

Козерог

Сила Козерогов сегодня – в возросшем личном обаянии и умении находить общий язык с самыми разными людьми. Вы можете познакомиться с очень влиятельными и богатыми людьми, наделенными большой властью. Будьте готовы выслушать предложения, которые вам могут сделать относительно делового сотрудничества. Более всего преуспеют торговцы, консультанты и водители транспортных средств.

Водолей

Этот день больше подходит для Водолеев, занимающихся исследовательской работой в тиши кабинетов или проводящих какие-либо расследования. Хорошо поработают индивидуальные предприниматели, связанные с гостиничным и ресторанным бизнесом, оказанием услуг в области медицины. Кроме того, вам могут предложить выгодную дополнительную подработку на полставки или по совместительству.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам как можно активнее вести себя при контакте с коллегами и единомышленниками. Именно работа в составе группы раскроет наиболее полно ваш потенциал. Если вы будете достаточно инициативны, то сегодня исполнится одно из ваших заветных желаний. Это благоприятное время для работы на перспективу, с получением результата в будущем.