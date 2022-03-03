Просчитываем каждый шаг — гороскоп на 4 марта

2-3 лунные сутки. Сегодня прибывающая Луна в знаке Овна добавляет импульсивности и смелости, что само по себе не дает прогресса: неверно распределенная энергия заведет в тупик.

Не исключено, что весь день пройдет в попытках сделать выбор или найти баланс. Это день рискованных игр, нестандартных комбинаций и не всегда деликатных шуток. Возможна доля агрессивности и растущего раздражения. Даже в простых рутинных работах вероятны недоразумения, переходящие в конфликты. Важно не отключать здравый смысл, опираться на систему и искать рациональные ответы на вопросы.

Овен

Сегодня Овны почувствуют прилив энергии, но им будет трудно направить ее в определенное русло: ситуация носит переходный характер и не во всем стабильна. Возможны колебания и метания. Не стоит в этот день начинать что-либо с нуля: велика вероятность сделать преждевременный рывок. Не стоит и слишком активно цепляться за недавнюю тактику: вскоре придется сменить или цель, или способ ее достижения.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что для них завершается очередной комфортный мини-этап. Велика вероятность оказаться на распутье. Некоторые приятные вещи, вошедшие в привычку, вскоре могут оказаться недоступными по объективным причинам. Пока не определены дальнейшие рамки дозволенного, лучше свернуть активность и стать наблюдателем событий. Возможно, стоит подумать о дублировании или подстраховке.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется заглянуть в близкое или далекое будущее. При этом многим из них предстоит рассматривать сразу два или три равноценных сценария. Звезды советуют не торопиться с окончательным выбором, так как в данный момент он является преждевременным, а через несколько дней ответ может напроситься сам собой. Не исключено, что удастся найти остроумный компромисс между всеми вариантами.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не торопиться со своим решением и ходом в знакомой двойственной ситуации. Прежде всего, не стоит форсировать события, связанные с работой, партнерством и конкуренцией: вероятно, уже через день-другой условия игры здесь станут мягче, а часть привычных волнений окажется напрасной. Важно сохранить присутствие духа во время этой паузы и не поддаться на старую провокацию.

Лев

Сегодня Львам не стоит терять присутствие духа, если они оказались на распутье (в том числе вдали от дома). Звезды уверяют, что такое недоразумение быстро разрешится и даже может принести бонусы - например, контакты с нужными людьми или интересные альтернативы. Возможно, придется оформить какой-то документ. Не стоит доводить дело до конфликта, если не затронут жизненно важный и срочный вопрос.

Дева

Сегодня звезды могут устроить Девам мини-тест на ловкость и находчивость. Они пройдут его с блеском и могут воспринять как обычную рабочую ситуацию. Но у них появится повод для раздражения или беспокойства, если в деле замешаны их дети, любовь или деньги. В этом случае, им может изменить их чувство юмора и логическое мышление, им важно сохранить душевное равновесие и не поддаваться на провокации.

Весы

Сегодня Весы склонны остро реагировать на чужие игры, порой не замечая, что сталкиваются со своим отражением. День дает возможность договориться, но из-за множества триггеров в любой обстановке будет быстро расти раздражение. Хорошо, если между вами и нужными вам людьми уже заключено официальное соглашение. Нужна осмотрительность там, где взаимное недовольство пустило слишком глубокие корни.

Скорпион

В этот день Скорпионов захватит поток повседневной суеты, в котором будут не только штатные, но и нестандартные моменты. Возможно, придется разгадать головоломку, найти неординарное инженерное решение или решить неотложный медицинский вопрос. Напряженности добавит общий переходный характер ситуации. Нужна оперативность, иначе можно опоздать. Некоторым Скорпионам придется успевать на двух фронтах.

Стрелец

Сегодня звезды втягивают Стрельцов в игровые ситуации - но напоминают, что в любой момент забавная игра может перейти в конфликт. Это особенно вероятно, если настал финальный раунд и участники накопили материальные претензии друг к другу. Не стоит начинать новые дела, соблазняясь кажущейся легкостью старта. Если нужный вам процесс в разгаре или идет к концу, желательно просчитывать каждый ход.

Козерог

События дня могут поставить Козерогов в сложное и неоднозначное положение, в том числе в их собственном доме. Возможны непростые отношения с близкими людьми. В течение дня может копиться раздражительность, грозящая потерей равновесия. Кроме экстренных и жизненно важных случаев, лучше ничего не предпринимать - в частности, не реагировать на провокации и оставить попытки наверстать упущенное.

Водолей

Для Водолеев это информативный день. Он даст им пищу для размышлений и сравнений, поможет познакомиться с альтернативными вариантами решения заинтересовавшей их задачи. Водолеям, желающим быть услышанными, звезды напоминают, что это день нешаблонной подачи знаний - например, специальную терминологию вполне можно сочетать с просторечной лексикой. Возможны недоразумения в дороге и в ходе общения.

Рыбы

Сегодня многим Рыбам придется покинуть мир своих духовных ценностей и соприкоснуться с миром суровой реальности. За исключением срочных задач, стоит отложить деловую и покупательскую активность. Там, где нужны действия, звезды советуют ничего не предпринимать без тщательного анализа и системной информационной подстраховки: в этот день опасны спонтанные импульсы и ошибку будет трудно исправить.