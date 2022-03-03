Рано сжигать мосты — любовный гороскоп на 4 марта

В первую очередь стоит разобраться с тем, почему партер поступил так, а не иначе, а уже потом разрывать отношения.

Овен

Сегодня главным достоинством влюбленного Овна является природная кипучая энергия, а существенным недостатком может стать непостоянство настроений или двойственность желаний. Многие Овны в этот день ни в чем не уверены и мечутся между противоположностями - например, между разрывом и примирением.

Телец

Сегодня звезды предлагают Тельцам отнестись к перипетиям своей личной жизни с юмором, но некоторые ситуации вызовут у них скорее скрытое недоумение и легкий внутренний дискомфорт. На свое счастье, они будут в этом не одиноки: любимый человек, с которым они стали «одним целым», разделит их настрой.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не спешить с любовным выбором и извлекать удовольствие из сложившейся ситуации, даже если это ситуация неопределенности и рискованного балансирования между противоположностями. Возможно, вскоре удастся их ловко примирить благодаря удаче и собственному уму.

Рак

Сегодня Раки могут вновь оказаться в неоднозначной ситуации. Многих Раков втянет в сомнительную игру или поставит в неловкое положение партнер (возможно, желая отыграться за прошлое, проверить силу их чувств или предел их терпения) или соперник. Звезды намекают, что пора сменить привычную реакцию.

Лев

В этот день обстоятельства сложатся для влюбленных Львов изначально удачно, но в любой момент их общение с партнером могут подпортить мелкие неприятности. Не стоит отправляться в этот день на первое свидание, если вы не уверены в своей способности с юмором отреагировать на рядовое недоразумение.

Дева

Сегодня Девы беззащитны перед теми, кто играет их чувствами. Чем сильнее они влюблены, тем сложнее им реагировать на шутки и переносить любые намеки на двойственность. В наилучшем положении будут Девы, уже написавшие для себя личную инструкцию «как не впадать в беспокойство в нештатной ситуации».

Весы

Весам звезды напоминают, что сегодня от любви до ненависти один шаг и этот шаг вполне способна сделать любая из сторон. Достаточно задеть в чужой душе болезненную струну, чтобы на горизонте отношений начали собираться тучки. Имеет смысл отказаться от любой формы взаимных провокаций, даже невинных.

Скорпион

Сегодня далеко не всем Скорпионам удастся посвятить себя любви. Большинству представителей знака придется либо отменить свидание и отложить его до более благоприятного момента, либо невольно вовлечь любимого человека в круговорот своих текущих проблем, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Стрелец

В этот день звезды не советуют Стрельцам увлекаться любовной игрой: как всякая другая игра, сегодня она рискованна и в ней опасно терять равновесие. Начав с невинного развлечения, можно закончить ссорой и взаимными счетами. Одиноким Стрельцам стоит повременить с флиртом и завязыванием отношений.

Козерог

В этот день влюбленные Козероги не готовы смеяться над собой и ненавидят двойственность в отношениях. Как назло, они могут оказаться в ситуации, которая кажется смешной их партнеру и вовсе не кажется смешной им самим. Сказать себе «пустяки, дело житейское» многие Козероги сегодня не в состоянии.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям стать чуть более изобретательными и, по возможности, смотреть на любую ситуацию под разными углами. Пригодится и нестандартное чувство юмора. Отличный ход - сочетание серьезного и смешного (конечно, если вы не шутите над серьезными для своего партнера вещами).

Рыбы

Сегодня внутреннее эмоциональное богатство влюбленных Рыб может оказаться не востребовано по внешним причинам. Это не означает, что они нелюбимы или не достойны любви - но об этом стоит помнить Рыбам, которые отправляются на первое свидание с возможным партнером, иначе их может ждать разочарование.