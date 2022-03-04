Что мешает выйти замуж разным знакам зодиака

Некоторые девушки выходят замуж в 18 лет и остаются со своей половинкой до конца своей жизни.

Другие же тщательно выбирают ухажеров, однако каждый брак для них — неудача. Астрологи рассказали, какие ошибки совершают каждые знаки зодиака и как их представительницам стать счастливыми.

Овны , например, сами себе придумывают все проблемы. Они не верят в себя и считают, что счастья недостойны, однако иногда достаточно взглянуть в зеркало, улыбнуться и поверить в прекрасное будущее.

Тельцы часто не могут найти «своего» человека из-за их закрытости и нежелания знакомиться с новыми людьми, а Близнецы не могут найти общий язык с сильным полом, так как склонны к феминизму.

Девушки-Раки не очень опрятны и часто не следят как за своим внешним видом, так и за порядком в квартире, что отталкивает мужчин. Львы при всей своей красоте не умеют флиртовать, а Девы мечтают выйти замуж один раз, поэтому боятся ошибиться.

Весы и Скорпионы держат на близком расстоянии большое количество мужчин, однако или не могут выбрать, или предпочитают платоническую любовь. Стрельцы зачастую стремятся к уединению вместо выхода в свет, Козероги — настоящие карьеристы.