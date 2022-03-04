Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Большинство людей не умеют правильно загадывать желания, поэтому они не исполняются.

Чтобы заветное стало явью, следует исключить некоторые неправильные формулировки из лексикона. Об этом рассказала астролог и ясновидящая Евгения Белова–Анаконда.

Собеседница отметила, что для того чтобы Вселенная услышала ваши желания, их нужно правильно и четко формулировать:

— Дело не в том, какого именно числа вы загадываете свое желание, — в Новый год или в зеркальную дату 03.03. В принципе, когда мы загадываем желание, мы не просто даем вселенной знаки, которые ей должны помочь разобраться с нашими мечтами. При обращении к ней происходит обмен энергиями между потоками вселенной и нашей собственной. Поэтому желательно подбирать слова, которые ни вселенная, ни наше подсознание не будут отторгать. Например, многие говорят: «Я больше не хочу быть бедным». Вот эта частица «не» — она несет деструктивизм. И наше подсознание, и вселенная не любят ее. Когда вы используете именно такую формулировку, к сожалению, подсознание отсекает эту частицу «не» и выдает установку — «я хочу быть бедным». И имеем обратный от желаемого эффект.

Ясновидящая призывает избегать отрицательных значений в формулировке желаний и вместо «не» рекомендует подбирать более жизнеутверждающие фразы:

— Вместо «Я не хочу быть бедным» следует говорить: «Я хочу быть богатым».

Еще лучше, когда человек, загадывая желания, рассуждает о нем так, будто оно уже воплотилось в реальность:

— Вот слово «хочу» — это символ ожидания. Хотеть — это ждать, а ждать можно сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Следовательно, нужно как мантру повторять: «Я богатый, я богатый, у меня много денег, у меня все хорошо, у меня замечательная семья».

В заключение ясновидящая отметила, что именно такой подход к формулировке желаний лучше всего воспринимается вселенной и человеческим энергетическим потоком и шансы на их реализацию удваиваются.