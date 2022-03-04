Наша картина мира перевернется — гороскоп на 5 марта

3-4 лунные сутки. Сегодня сложный день, связанный со сменой акцентов во многих делах.

Он окажется особенно напряженным для менеджеров и организаторов всех уровней. Общее направление событий скорее положительно, однако переходный процесс не всегда будет гладким. Могут вспыхивать конфликты. Возрастает риск травм, поломок и сбоев. Возможен материальный ущерб. Луна в Овне предлагает жить моментом, тогда как общая ситуация требует системности и дальновидности. Лучше решать насущные задачи, об остальном «позаботится» заранее составленный план или договор. Дополнительную подстраховку обеспечит мониторинг новостей.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам воздерживаться от начинаний и действовать по ситуации. Не исключается «выгорание», временный тупик или кризис цели. Чтобы оставаться в курсе событий, необходимо интересоваться новостями, поддерживать контакт с профессиональным сообществом и дружески настроенными коллегами. Импульсивности, чреватой конфликтом, стоит противопоставить хладнокровие и дальновидность.

Телец

Тельцам звезды напоминают, что сейчас им лучше снизить активность: велик риск потратить силы зря или получить от своих порывов малопредсказуемую отрицательную отдачу. Возможны кадровые и иные перемены в профессиональной среде. Хорошее подспорье в такой момент - закулисные переговоры и общая рекогносцировка. Можно заняться подготовкой документов и расчетов, изучением правил, инструкций, маршрутов.

Близнецы

Сегодня события разворачиваются для Близнецов удачно. Если что-то идет не так, им нужно немного подождать - и уже завтра ситуация начнет выправляться. В зону риска могут попасть Близнецы, принявшие неспокойную обстановку этого дня близко к сердцу. Они могут придать слишком большое значение своим финальным любовным и финансовым драмам, сиюминутным проблемам друзей или бурным настроениям в социуме.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что это неудачный момент для любых конструктивных начинаний. Стоит повременить с финансовыми, правовыми и другими решениями, а также отложить рубежные официальные мероприятия - такие, как вступление в союз или в должность. Уместны полуофициальные переговоры. Рекомендуется плотный мониторинг новостей с целью отслеживания критичных перемен или предупреждающих сообщений.

Лев

Сегодня Львы делят внимание между внешней суетой и эмоционально насыщенной внутренней жизнью (творческой, любовной, духовной). Для многих Львов важнее второе, но обстановка требует своей доли внимания. Возможны переговоры, работа с документами, аврал на службе. Не исключены проблемы с медицинским сервисом и техподдержкой. Важно беречь свой скрытый источник веры и держать в секрете тайный резерв.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам полностью расслабляться, так как судьба в любой момент может над ними подшутить или дать им нестандартную задачу. Если сложившаяся ситуация задевает вас эмоционально или «бьет по карману», важно следить за своим эмоциональным состоянием: внутренняя разбалансировка может привести к метаниям и опасной импульсивности. Желательно воздержаться от финансовых операций.

Весы

Весам вплоть до ночи стоит сохранять бдительность при взаимодействии с внешним миром и своим близким окружением. Повестка дня в эти сутки «задевает за живое» и нужно общаться аккуратно. Приветствуются плановые официальные переговоры: строгий регламент с цепью формальностей станет плотиной, сдерживающей вспышки негативных эмоций. Желательно обсуждать лишь самое насущное, отложить новые соглашения.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут оказаться заложниками обстоятельств - иногда тех, что создали себе сами. Возможны хлопоты в связи с переходом на новый режим дома или на работе. Может нарушиться прежний график или сбиться система ориентиров. Не исключается утомление из-за перегрузок, обострение недомогания, хаос, суета, конфликт или поломка. Лучше отложить собственные инициативы и действовать по ситуации.

Стрелец

Сегодня Стрельцам вряд ли удастся целиком посвятить себя своим идеалам, а также остаться дома или в тайном личном убежище. Азартные Стрельцы могут оказаться в ловушке неудачной игры или обманчиво легкого дела, не исключено, что они будут расхлебывать последствия своей авантюры вплоть до ночи. Возможны трудности у детей и подопечных. Ситуация затратна, не исключены расходы или материальный ущерб.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам припомнить азы безопасности в технической, деловой и бытовой части своей жизни, свести к минимуму активность и включить свой психологический «аварийный режим». Общая переходная ситуация, вкупе с необходимостью подкорректировать личную тактику, может лишить их уверенности в себе и сделать уязвимыми. В зоне повышенного риска Козероги, рожденные в середине января.

Водолей

Сегодня для Водолеев продуктивна сфера коммуникаций. Многие Водолеи окажутся центром новостей или источником крайне важной информации. Идущие перемены подчеркнут их профессиональный авторитет. Возможно, исполнятся их прогнозы. Звезды намекают, что впереди напряженный и ответственный период, насыщенный событиями. Не помешает произвести смотр своим силам, подвести итоги, проинспектировать ресурсы.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не забывать о мерах осторожности в вынужденных делах, а все прочие мудро отложить. В сложившейся ситуации вам нелегко следовать своим планам и идеалам. Манящие вас горизонты могут быть затуманены или сужены, нужные пути временно закрыты. Значимые проекты рекомендуется законсервировать на несколько недель, пока судьба не даст сигнал и «благословение» на активность.