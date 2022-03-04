На пороге перемен — любовный гороскоп на 5 марта

Сегодня придется играть в любви по новым правилам.

Овен

Сегодня отношения Овнов переживают мощный, но вполне естественный кризис. Он обусловлен событиями последних месяцев и выводит пару на новый уровень взаимодействия. Любое решение будет взаимным, а главной проблемой дня может оказаться чрезмерно острая реакция самих Овнов на предсказуемые события.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит винить себя или партнера, если роман разворачивается в менее приятное русло: общий тренд задается в более высоких инстанциях и мало зависит от усилий влюбленных. Важнее решать все проблемы вместе с любимым человеком: или вместе подчиняться судьбе, или вместе брать барьеры.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы могут пережить минуту кризиса. Звезды обещают, что все закончится благополучно, важно лишь стойко принять волнения этого дня. Если кто-то пытается посеять в вашем сознании дурные мысли или «заразить» вас эмоциональным негативом, можете смело игнорировать подобные атаки.

Рак

Романы Раков вступают в новую непростую фазу, связанную с общим для обоих партнеров экзаменом - например, на разборчивость, выдержку или ответственность. Возможно, что-то переполнит чашу терпения одного из партнеров, а возможно, переход ускорит накопившаяся критическая масса событий и эмоций.

Лев

Сегодня Львы стремятся погрузиться в нечто важное для них, личное и интимное. Но у внешних событий своя логика, не всегда совпадающая с внутренней жизнью. Даже если вы поглощены своими переживаниями, не упускайте из виду формальную сторону отношений. Рычаги управления могут перейти к партнеру.

Дева

Сегодня Девам следует быть осторожнее с новыми решениями в личной жизни. Не стоит менять систему, которая хорошо работает: в этот день легко допустить ошибку и нечаянно «сбить настройки», получив неприятный результат. Если в романе назрели те или иные изменения, трансформация произойдет сама собой.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам как можно осторожнее и деликатнее обсуждать с близким человеком спорные темы: неудачный вопрос или ответ может вызвать непропорционально мощную реакцию и вновь раздуть еще не забытую проблему. Свободным Весам в этот день рекомендуется отложить попытки новых знакомств.

Скорпион

В отношениях Скорпионов близка смена курса. При этом у многих Скорпионов может сложиться обманчивое впечатление неудачи - тогда как события всего лишь говорят о необходимом этапе романа, о временной остановке, перестройке или проверке. У влюбленных возможны ссоры по мелочам из-за внешних событий.

Стрелец

Стрельцов ждет стабилизация и нормализация отношений с представителями другого пола но чуть позже. В данный момент им важнее не совершить промах и не пополнить список своих ошибок. Одиноким Стрельцам лучше остаться в мире своих фантазий: в нем уютнее и безопаснее, чем в недружелюбной реальности.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов может настичь кризис, в котором им не стоит винить себя: переломный миг запрограммирован и настал бы «при любой погоде». Свидания и инициативы нежелательны: вы сделали все, что могли, теперь слово за судьбой. Хороший знак - мягкий ход событий или внутренний катарсис.

Водолей

Водолеи на пороге любовных перемен. При этом желания многих Водолеев столь удачно совпали с логикой событий, что у многих из них возникает сильное искушение начать заблуждаться насчет своего полного контроля над событиями. Им стоит готовиться не только к реализации своих планов, но и к сюрпризам.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше отложить свидание - а на какой именно срок, зависит от их планов и от обстоятельств. Некоторым Рыбам будет сложно выдержать разлуку с любимым человеком более суток. Многим Рыбам, несмотря на свой нерастраченный потенциал и большие надежды, придется набраться терпения на месяц.