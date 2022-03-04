Завязываем деловые знакомства — финансовый гороскоп на 5 марта

Полезно в этот день знакомиться и общаться — можем найти партнеров и спонсоров.

Овен

Овны сегодня могут преуспеть в решении материальных и финансовых вопросов. Вам могут поступить выгодные предложения, заказы и вы существенно сможете увеличить уровень своих доходов. Кроме основной работы, вам могут предложить дополнительные источники заработка: работу на полставки или по совместительству. Благодаря улучшению финансового положения вы сможете порадовать себя приятными покупками.

Телец

Бодрое и оптимистичное настроение Тельцов в этот день способно переломить к лучшему любые дела. Ваши инициативы обязательно найдут поддержку и развитие. Интеллектуальные и аналитические способности находятся в прекрасной форме, что позволит вам успешно работать с информацией и принимать верные решения. Отдавайте предпочтение работе на перспективу.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, придется работать в условиях ограничений, когда не все методы могут быть использованы. Больше всего вы сумеете преуспеть в той работе, которая требует уединенного и сосредоточенного труда. Ваша работа может получить одобрение начальства. В целом, ваши отношения с вышестоящим руководством могут стать более доверительными.

Рак

Звезды советуют Ракам в любых делах не выпускать инициативу из рук и ставить себе масштабные и смелые задачи. Это хороший день для обучения, обмена мнениями, приобретения навыков работы с информационными технологиями. Успешно идет перспективное планирование. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на расширении географии бизнеса и активизации контактов с иностранцами.

Лев

Целеустремленное и последовательное поведение типичных Львов сегодня может быть в полной мере вознаграждено. У вас есть прекрасный шанс в этот день существенно продвинуться в карьере. Вы можете заручиться поддержкой начальства, если поможете ему решить информационные вопросы. Руководящие работники смогут провести кадровые перестановки и повысить эффективность работы.

Дева

Девы сегодня могут быть наделены чувством перспективы и смогут успешно заниматься долгосрочным планированием. Хороших результатов добьются творческие работники, конструктора, инженеры, менеджеры, ученые и архитекторы. Успешно идет профессиональное обучение. Используйте в полной мере возможности интернета для контактов и обмена мнениями с коллегами из других стран и регионов.

Весы

Это один из лучших дней для деловой активности Весов в тех вопросах, которые предполагают определенные финансовые риски. Успешно поработают банковские служащие и работники страховых агентств. Руководители найдут опору в подчиненных, которые своевременно и точно исполнят ваши поручения. Хорошие шансы для получения банковского кредита на выгодных условиях.

Скорпион

Скорпионам для успеха в делах сегодня необходимо проявлять гибкость. Успешно пойдут дела у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Ваша работа может пользоваться популярностью клиентов, которые будут давать рекомендации другим клиентам. Хороших результатов добьются работники туристических агентств, дизайнерских студий, издательств и типографий.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется опираться на коллег и подчиненных, с которыми установились хорошие личные отношения. Ваш трудовой коллектив будет работать дружно, как единая семья. Прекрасное время для работы мастеров в сфере автомобильного сервиса и ремонтно-бытовых служб. Изобретатели, рационализаторы и инженеры смогут предложить интересные технические решения.

Козерог

Козероги сегодня могут проявить свои творческие способности в конкурентных видах деятельности. Особенно успешно пойдут дела у тех, кто не только творит, но и демонстрирует плоды своего труда на публике. Речь идет о сценическом искусстве, а также об участии в конкурсах, кастингах. Можно пробовать свои силы в новых профессиях.

Водолей

Водолеи сегодня могут почувствовать прилив сил, повышение уровня работоспособности. За этот день вы сможете выполнить более одной нормы, которую обычно делаете. Особенно это касается тех, чья работа связана с физическим трудом. Отношения с коллегами складываются прекрасно. Возьмите себе за правило обязательно доводить до полного завершения начатые дела, даже если для этого вам придется задержаться на работе подольше.

Рыбы

Рыбы в этот день смогут преуспеть в деле установления деловых контактов. Это благоприятное время для подписания договоров, поездок, деловой переписки, работы на компьютере. Работники сферы услуг сумеют значительно расширить клиентскую базу. Хорошо проходит профессиональное обучение. Успешно развивается торгово-закупочная деятельность, могут ускориться товарно-денежные обороты.