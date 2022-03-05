Осторожнее с новыми знакомыми — финансовый гороскоп на 6 марта

Сегодня не стоит доверять всем на слова — проверяем факты.

Овен

Звезды советуют Овнам в этот день отказаться от долгосрочного и среднесрочного планирования. Составление бизнес-плана может быть проведено с ошибками, выявить которые в дальнейшем будет очень сложно. Работа в составе группы может пойти не так, как вы рассчитывали из-за отсутствия должного взаимопонимания. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Телец

Эмоциональное состояние Тельцов может оказаться сегодня недостаточно устойчивым для выполнения текущей работы. Основная проблема лежит в отношениях между вами и вашим непосредственным начальством. Вам могут сделать критическое замечание, которое вызовет эмоциональный ответный всплеск. Чтобы не попадать в неприятности старайтесь воздерживаться от личных инициатив и соблюдать правила исполнительской дисциплины.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам больше внимания уделить деталям и качеству в работе – однако это будет нелегко. Не пытайтесь делать обходные маневры и искать тайные пути в достижении поставленных целей – это может лишь усугубить ситуацию. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки представителями фискальных властей. Важные и не срочные дела лучше отложить на другой день.

Рак

У Раков сегодняшний день может сложиться совсем не так, как планировалось. Будьте готовы к тому, что внешние обстоятельства будут динамично меняться. Основной задачей становится не преумножение материальных ценностей, а их сохранение. Предпринимая важные действия, подумайте о вариантах отступления в случае неудачи. Старайтесь не делать того, что повысило бы риск финансовых убытков с необратимыми последствиями.

Лев

Львам в этот день будет сложно справляться с противодействием начальства и внешних обстоятельств. Лучшая тактика при этом – ни с кем не бороться и плыть по течению. Попытка что-то доказать может нанести ущерб вам самим. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно, особенно если вы работаете в сфере услуг. Не исключено, что начальнику поступит жалоба на вас от клиента.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется нелегко в деле профессионального обучения. В ходе производственной практики вам будет непросто применить теоретические знания в реальной практической работе. Также будет непросто применять новые практические навыки, поскольку может отсутствовать достаточный уровень сноровки и ловкости. Если есть возможность, то отложите сдачу экзаменов и зачетов на другой день.

Весы

Звезды советуют Весам избегать любых рисков при проведении финансовых операций по безналичным расчетам. То же самое относится к тем, кто располагает свободными финансовыми ресурсами и ищет способы для выгодных инвестиций. Рекомендуется повышать уровень безопасности при использовании электронных платежных систем. Чаще меняйте пароли и делайте резервные копии важных документов.

Скорпион

Деловое партнерское сотрудничество для Скорпионов может стать головной болью всего сегодняшнего дня. Не исключено, что на рабочем месте будет царить хаос. Могут возникать споры и конфликты из-за неправильного распределения обязанностей между партнерами и коллегами. Возможно, вам захочется что-то переделать, например, переставить мебель в офисе – это может привести к спонтанному конфликту.

Стрелец

Неблагоприятный день для тех Стрельцов, чья работа связана с частыми поездками и контактами со многими людьми. Вам будет нелегко договориться о сотрудничестве. В дороге вы можете сталкиваться с множеством мелких препятствий и терять время на их преодоление. Постарайтесь максимально урезать круг общения и не вступайте в разговоры на посторонние темы на рабочем месте.

Козерог

Очень беспокойный и хлопотный день может ожидать сегодня типичных Козерогов. Главные проблемы могут касаться материальных ресурсов. Повысить уровень доходов вам сегодня вряд ли удастся. Звезды предостерегают вас от вовлечения в финансовые авантюры, вложений в якобы доходные проекты. Те, кто специализируются на спекуляциях с оптовыми закупками товара, могут понести убытки.

Водолей

Семейные неурядицы сегодня могут помешать типичным Водолеям добиться успеха в карьере. Старайтесь не нарушать гармонию в отношениях с близкими людьми – это ключ к успеху в делах. Не следует проявлять инициативу в делах без согласования с начальством – в противном случае у вас могут быть неприятности. Это как раз тот самый день, когда инициатива может быть наказуемой.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам критически отнестись к тем новым людям, которые сегодня могут появиться в поле вашего зрения. Не следует доверять обещаниям других людей, равно как и давать обещания – выполнить их в дальнейшем окажется труднее, чем вы предполагали. Трудный день для торговцев и учащихся. Повышается риск обманов при совершении торговых сделок и оплаты за покупки.