«Крышесносные» эмоции — любовный гороскоп на 6 марта

Сегодня стоит заражать всех своим настроением и любить еще больше.

Овен

Любовные отношения Овнов выходят на новые рубежи - и это отличный момент для того, чтобы изменить что-то к лучшему на законной основе. Если в вашем романе тлеет неразрешенный конфликт, он может перейти в новую плоскость (например, финансовую). В случае разрыва будет несложно остаться друзьями.

Телец

Сегодня любовные отношения приобретают для Тельцов особый смысл. У них могут появиться вполне конкретные цели - например, законное оформление брака. Возможен сюрприз. В новой ситуации вряд возможна разлука, но влюбленным важно не встать на путь разлада - например, на почве ревности или конкуренции.

Близнецы

Близнецов ждут приятные подвижки в делах сердечных. Кризис для них в этой сфере миновал, а уверенность возросла. Подпортить удовольствие им может лишь то, что они заранее просчитали некоторые вероятности, лишив себя тем самым радости от чистого сюрприза. Возможен новый этап в зарубежном романе.

Рак

События этого дня убедят Раков в необратимости некоторых перемен. Даже если внешне их любовные отношения остались прежними, что-то в них основательно изменилось. Стоит приготовиться к неожиданным волнующим находкам и столь же неожиданным испытаниям (не исключено, что они начнутся уже сегодня).

Лев

Сегодня Львы вынуждены подстроиться под неожиданные изменения. Возможна минута острого волнения. На горизонте может появиться настойчивый поклонник или сильный конкурент. Инициатива, а иногда и формальная власть переходит к партнеру. Некоторые дары судьбы могут оказаться не ко времени и не к месту.

Дева

Сегодня Девы хотят поразить любимого человека чем-то необычным. Возможно, это будет оригинальный подарок или нетривиальная услуга. Некоторые Девы решат действовать через друзей. Не все события будут поддаваться расчету и контролю - например, возможна внезапная влюбленность в нового (новую) коллегу.

Весы

Сегодня звезды охотно устроят Весам легкую романтическую встряску. Возможно приключение или внезапная влюбленность. Союзы на грани краха получат новый импульс. Некоторые пары расстанутся друзьями, но лишь формально: «друзей» слишком многое связывает, и не исключено, что однажды они сойдутся вновь.

Скорпион

Для Скорпионов это волнующий день, связанный с основательной переменой в личных планах. Звезды намекают, что в ближайшие недели партнеров ждет много открытий, в их характерах откроются новые стороны. Возможен интерес к общему дому или делу. Некоторым парам придется пройти через испытательный срок.

Стрелец

За нервирующими событиями дня для Стрельцов кроется хорошая новость: их любовные дела налаживаются. Досадный дополнительный нюанс заключается в том, что желанные дары судьбы именно в данный момент могут оказаться им не нужны или временно недоступны - например, из-за переезда или смены интересов.

Козерог

Козерогам сегодня лучше не принимать скоропалительных решений в личной жизни. Многим представителям знака потребуется время, чтобы адаптироваться к новому раскладу событий. Не стоит покупать и дарить подарки. Свободным Козерогам не стоит искать романтических приключений, особенно в новых местах.

Водолей

Сегодня Водолеи способны на «крышесносные» эмоции и не прочь вызвать их у своего партнера. Они могут внезапно потерять голову от любви или от ревности. Многие Водолеи, особенно январские, будут готовы на самые невероятные и рискованные поступки. Роман, развивавшийся втайне, может выйти на свет.

Рыбы

Сегодня Рыбы окажутся удачливее в делах сердечных, если не будут покорно подстраиваться под всеобщие стандарты. Именно оставаясь на собственной волне, они имеют отличный шанс обойти все препятствия и не столкнуться ни с одним подводным рифом этого дня. Но все же свидание сопряжено с долей риска.