Запускаем ряд позитивных перемен — гороскоп на 6 марта

4-5 лунные сутки. День волнений, перемен, сюрпризов и капризов.

Ингрессия Луны в знак Тельца добавит в настрой практичную ноту, но романтика или прихоть могут взять верх над здравым смыслом. Любовные и деловые союзы сменят фазу, при этом старые разногласия получат новую подпитку. Ход событий малопредсказуем. Не исключен срыв прямо на старте. Возможны технические сбои, проблемы при эксплуатации новинок, финансовые неожиданности, внезапные любовные увлечения, авантюры. Велик риск травм, в том числе от электричества. Рискованны покупки и сделки. Ювелирного управления требуют испытания, обновления, краш-тесты.

Овен

Сегодня Овны получат от судьбы подсказки, связанные с обновлением их тактики (глобальные планы останутся неизменными). Самое время подумать о смене работы или выходе в «свободное плавание» фриланса, а также о целевом объединении с другими людьми, вступлении в сообщество профессионалов или продвинутых любителей. Не помешает скорректировать финансовые приоритеты, уточнить взгляды на любовь и дружбу.

Телец

Для Тельцов этот день связан с частичной перестройкой планов, при этом может быть затронуто несколько сфер их жизни. Ожидается новый этап в дружбе, карьере, бизнесе, профессиональном обучении, отношениях, материальных делах. Вместе с этим, на плечи многих Тельцов может лечь бремя контроля или долга. Приветствуются целеустремленность, дисциплина, готовность к ответственности и честной конкуренции.

Близнецы

Близнецам этот день открывает новые хорошие возможности, которыми им стоит воспользоваться как можно быстрее. Если это нереально, звезды настоятельно рекомендуют составить общий план, найти нужную информацию и произвести все необходимые базовые расчеты: такая подстраховка поможет реже впадать в иллюзии в будущем (особенно в профессиональной сфере). Лучше не спешить с материальными вложениями.

Рак

В этот день Ракам не стоит ослаблять свой интерес к коллективным событиям, а также к потенциально счастливым и проблемным для себя сферам. Происходящие перемены усилят их внимание к вероятным сценариям будущего, в которые оказались вовлечены они сами, их коллеги, друзья или родственники. Пора в очередной раз обновить свой взгляд на финансовые дела, любовь, партнерство, свободу, карьеру и дружбу.

Лев

Львам этот день может принести перемены в планах, бизнесе, отношениях с людьми и финансовых приоритетах. Могут внезапно активизироваться партнеры, конкуренты, клиенты, поклонники. Звезды не советуют недооценивать те рычаги, которые законно получают союзники и противники: они будут использовать их эффективно, профессионально и неожиданно. Поладив с ними, вы получите надежных друзей и защитников.

Дева

Сегодня звезды обещают Девам прогресс через мини-кризис. Новый поворот событий возможен как в их повседневном окружении, так и в отдаленных краях. Не исключено, что на их личные планы напрямую повлияет какая-то мировая сенсация. Возможно появление неожиданного фронта работ или новых людей в команде. Вероятно, предстоит освоить прогрессивный инструмент, новейшую технику или уникальный метод.

Весы

Сегодня позитивные тенденции врываются в жизнь Весов вместе с беспокойством или перестройкой. Причиной волнений может стать технический сбой, любовный сюрприз, творческий кризис, финансовая обстановка, нервозность в связи с детьми. Прогноз хороший, но требуются точный расчет и осторожность. Рекомендуется помнить о технике безопасности в спорте и бизнесе, при сделках, экспериментах и обновлениях.

Скорпион

Сегодня перед Скорпионами встанут новые (или отложенные) задачи, которые они не смогут проигнорировать. Возможно, фронтом работ станет дом, физический или виртуальный офис. Многим Скорпионам придется включиться в системный процесс ремонта, строительства, модернизации или испытаний. Волнующие неожиданные перемены вероятны в деловых отношениях или в частной жизни: семье, дружбе, любви, браке.

Стрелец

Сегодня Стрельцы вновь зависят от обстоятельств, однако фокус их интересов смещается. На первое место может выйти служба, заработок, здоровье, комплекс повседневных забот и хозяйственных нужд. Этот день подходит для экспериментов, испытаний и обновлений, обещает неожиданные срывы и технические сбои. Возможны сюрпризы в пути, при контактах с питомцами, в общении с друзьями, коллегами и сервисами.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не действовать по инерции, прежняя тактика не сработает. Если вам трудно сразу уловить новые тенденции и вас нервируют сюрпризы, начните с эксперимента: мелкие риски и сопутствующие им волнения, а также возможные первые ошибки дадут хороший урок. Крупных вложений и стартов, а также необратимых решений желательно избегать. Не стоит покупать технику и электронику, новинки.

Водолей

Сегодня Водолеи вступают в эмоционально «заряженный» и активный период. День связан с волнением, сюрпризом, конфликтом, риском. Возможна резкая перемена в связи с новым делом, домом или влюбленностью. На несколько недель судьба дает вам рычаг влияния - но также напоминает об ответственности и советует с самого начала действовать по плану. Стоит подумать о физической форме и стрессоустойчивости.

Рыбы

Сенсационные и острые события этого дня могут одновременно заинтриговать впечатлительных Рыб и разочаровать их. Фортуна словно забудет о них на время, оставив им право наблюдать за перипетиями чужой жизни. Однако это не самый плохой день и многие Рыбы вполне способны найти в нем для себя нечто положительное. Нежелательны начинания, поездки и чересчур самоотверженное участие в коллективных делах.