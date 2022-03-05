Какие знаки зодиака добьется всего этой весной

Астрологи уверены: наиболее удачно весна в этом году начнется для двойственных знаков зодиака.

В марте особое везение будет ожидать предприимчивых Близнецов, спокойных Весов и эмоциональных Рыб.

Близнецов ждут положительные перемены во всех сферах жизни. В работе это движение вперед по карьерной лестнице, реализация давно задуманных проектов, новые финансовые возможности. Судьба подкинет несколько приятных сюрпризов, будь то неожиданное наследство или счастливый лотерейный билет.

Начало марта для Весов - наиболее благоприятное время для рабочей продуктивности и решения многих вопросов в этой сфере. Все проекты будут удачно завершены, что приведет к хорошей прибыли, а правильное распоряжение деньгами поправит материальное положение.

Рыб ожидает удача сразу на 2 фронтах: на личном и на рабочем. Усердие и трудолюбие будут замечены и вознаграждены начальством. Творческих представителей знака вдохновение приведет к созданию чего-то особо значимого и важного.