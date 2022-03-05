Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в марте

В первый месяц весны жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Козерог

В марте вам потребуется много сил, вызовов будет много. Но и великих дел вы тоже можете сотворить много. Поэтому не стоит растрачивать свою энергию и время на ненужные разговоры и встречи. Правильно расставьте приоритеты, чтобы сфокусироваться только на важном. В начале месяца фортуна вам улыбнется, способствуя верным решениям и правильным поступкам. Вы сможете начать воплощать в жизнь даже самые амбициозные планы. Звезды советуют вам стать более организованными и дисциплинированными. Это поможет добиться поставленной цели. Также добиться победы поможет ваше умение контролировать эмоции. Сохраняйте абсолютное спокойствие, и тогда вы сможете поменять жизнь к лучшему. Наиболее удачные дни в марте: 1, 2, 5, 16, 17. Напряженные дни: 18, 19, 22, 23, 28.

Водолей

Вы слишком часто боретесь с ветряными мельницами. Стоит остановиться и довериться судьбе, плыть по течению. Только так вы обретете долгожданный покой и стабильность. Тем более начало весны будет весьма гармоничным. Все будет складываться хорошо, поэтому у вас всегда будет только хорошее настроение. Конечно, какие-то трудности или проблемы будут, но вы легко с ними справитесь. Особенно, если не будете гнаться за общественным признанием. В середине месяца вы можете стать более корыстными, преследуя только финансовые цели. Забывая о людях, которые вас окружают. А после начнете жалеть, что вокруг вас образовалась пустота. В конце месяца вас может застроит предательство близкого человека. Но звезды говорят, что этот человек и так должен был исчезнуть из вашей жизни. Наиболее удачные дни в марте: 1, 2, 5, 16, 17. Напряженные дни: 18, 19, 22, 23, 28.

Рыбы

Весна — время перемен. И Рыбы активно начнут менять свою жизнь. У вас словно откроются глаза на многие вопросы, появятся четкие цели и желание их достичь. Поэтому, пока звезды благосклонны, самое время воспользоваться моментом и сделать то, что вам давно хотелось. Занимайтесь делами, которые приносят вам удовольствие: налаживайте связи, изучайте что-то новое, обустраивайте дом. Вы максимально погрузитесь в процесс, из-за чего забудете про отдых. Усталость будет накапливаться, а внимание рассеиваться. Поэтому важно не стараться успеть сделать все и сразу, а правильно распределять свои ресурсы. Также важно проводить больше времени с близкими. Их поддержка подарит вам внутренний покой и даст энергию для новых свершений. Наиболее удачные дни в марте: 1, 5, 6, 7, 13. Напряженные дни: 15, 19, 22, 23, 28.