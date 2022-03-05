Где и как Овны, Тельцы и Близнецы встретят любовь в марте

Март принесет некоторым знакам зодиака приятные чувства и эмоции.

Овен

Начало весны подарит вам возможность восстановить прежние отношения, которые давно хотелось вернуть. Главное — сохранять сдержанность и не делать поспешных действий. Только тогда вам стоит рассчитывать на благоприятный исход. -Для одиноких представителей знака март можно смело назвать удачным временем: в вашем окружении постоянно будут находить интересные люди. Поэтому первая половина месяца будет насыщенна яркими событиями и приятными встречами. И среди окружающих вы сможете найти того самого человека, с кем получится построить нечто серьезное. Семейные Овны захотят освежить отношения, но не будут прилагать к этому никаких усилий. Не стоит ждать активных действий от партнера, начните проявлять внимание сами.

Телец

Вы из тех, кто упорно трудится. И это приносит результат — финансовую стабильность. Но только из-за погони за карьерным ростом ваша личная жизнь отходит на второй план. А это вряд ли понравится вашей второй половинке. Постарайтесь уделять больше времени любимым. И помните: иногда лучше усмирить свой гордый нрав и пойти на уступки. Ваша самооценка от этого особо не пострадает. Зато партнер станет гораздо счастливее. Хорошее время, чтобы сделать предложение или вступить в брак. Свободные Тельцы без внимания не останутся. Весна подарит много интересных знакомств и свиданий.

Близнецы

В марте звезды дадут вам шанс исправить былые ошибки и восстановить отношения. Затянувшаяся ссора может мешать вам двигаться дальше. Постарайтесь дать себе больше личного пространства, но не рвать контакты. Свободные Близнецы смогут встретить интересного человека, с которым может завязаться бурный роман. Если, конечно, они перестанут быть такими придирчивыми и дадут возможность узнать себя получше. А вот онлайн-знакомства вряд ли окажутся удачными. Остерегайтесь служебных романов, они окажутся губительными для вашей карьеры, но не принесут счастья и на любовном фронте. Семейным представителям знака может наскучить однообразие в отношениях, поэтому стоит подумать о том, как освежить отношения. Только не забывайте, что страсть легко может закончится скандалом.