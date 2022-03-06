Крепко любим друг друга — романтический гороскоп на 7 марта

В это непростое время очень важно показывать свою любовь.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам сделать любимому человеку неординарный подарок. Также можно устроить запоминающееся свидание в необычном стиле и с долей импровизации. Это отличные решения, если вы твердо решили начать вместе с партнером новую жизнь и хотите «заякорить» объединившее вас вдохновение.

Телец

Сегодня Тельцы могут отличаться эмоциональной неуравновешенностью и невольно «заражать» ею своего партнера. Звезды советуют не забывать, что даже в новой непредсказуемой обстановке вы остаетесь с близким человеком единым целым, и ваши спонтанные настроения автоматически передаются ему (или ей).

Близнецы

Непредсказуемые ситуации этого дня могут лишить Близнецов их естественной мобильности и ряда привычных видов связи с любимым человеком, но не лишат фантазии и таланта к импровизациям. Неожиданное стечение обстоятельств заставит отменить часть планов, зато подтолкнет к незапланированному творчеству.

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам руководствоваться девизом «чем необычнее, тем лучше». Например, можно назначить свидание в новом для себя месте. Возможны конфликты из-за общих друзей (или тех, кто стремится таковыми стать). Свободные Раки будут испытывать симпатию к неординарным личностям.

Лев

Сегодня самолюбивые Львы могут обнаружить, что у них не так уж много внешних возможностей рулить своими отношениями, и они вынуждены подстраиваться под вкусы партнера. Однако у них есть тайный ресурс или территория, где они чувствуют себя властелинами чужого сердца. Возможно, это интимная жизнь.

Дева

Сегодня влюбленные Девы на каждом шагу сталкиваются с неожиданностями и сюрпризами, а порой с барьерами, заминками и проверками. Не исключено, что их планы сорвутся. Однако итог событий окажется скорее положительным: Девы в сжатый срок научатся обходить препятствия или не допускать их в будущем.

Весы

Сегодня личная жизнь Весов развивается крайне увлекательно и непредсказуемо, со спецэффектами и фейерверками - но многие Весы ухитряются не терять голову окончательно и довольно верно предвидят возможный итог событий. Это тот самый день, когда между партнерами легко возникает «короткое замыкание».

Скорпион

Этот день напомнит Скорпионам, что они вступили в полосу испытаний, которые сами же и выбрали. Например, в период психологической притирки. Расстаться не получится, зато придется чаще вспоминать фразы «милые бранятся - только тешатся», «в горе и в радости» и «мы в ответе за тех, кого приручили».

Стрелец

Сегодня мелочи жизни вырастают в монстров и мешают Стрельцам погрузиться в романтику. Однако некоторые Стрельцы могут найти удовольствие в каком-то необычном деле, если заняты им совместно с любимым человеком: быть друзьями и иметь общее хобби сейчас важнее, чем соответствовать другим стандартам.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит пытаться тратить во имя любви силы и деньги, а также выстраивать новые оригинальные стратегии. Неожиданная удача ждет Козерогов, занявших внешне пассивную позицию веры в свою судьбу: та сама найдет их. В зависимости от ситуации они получат счастье, утешение или надежду.

Водолей

Сегодня Водолеи могут слегка перестараться, захватывая в отношениях лидерство. Возможно, им потребуется время, чтобы научиться согласовывать свои бурные противоречивые чувства внутри себя и «выдавать» их любимому человеку в гармоничной форме. Возможна неожиданная влюбленность или внезапный съезд.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит проявить в отношениях мягкую настойчивость и попытаться отстоять свои взгляды. Если партнер скуп на обратную связь или обстоятельства сильнее, звезды советуют не воевать за свои идеалы, а с достоинством выйти из игры: не стоит держаться за отношения с чуждым по духу человеком.