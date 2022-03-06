Судьба распорядится иначе — гороскоп на 7 марта

5-6 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Тельце склоняют к экстравагантности и к упрямству в оригинальных капризах.

Не все идет по плану и постоянно где-то «искрит». Не лучший день для переговоров, рядового шоппинга, рутинных занятий, спокойного отдыха. Возможен интерес к практическим плодам прогресса, новым технологиям и электронным валютам. Не исключены траты на эксперименты и новые направления. Нужна осторожность при проверке находок и новинок, в работе с электроприборами. Лучшие моменты дня - чувственность, гостеприимство, шанс на тайную материальную подпитку, на эмоциональную или моральную поддержку.

Овен

Овнам не помешает пересмотреть свою финансовую политику на будущее. У Овнов, закрывших прежнюю страницу, появляется веский мотив к поиску новой работы или усиливается интерес к свободным заработкам (звезды советуют обратить внимание на прогрессивные направления, технологии и методики). Также не исключен интерес к тайным каналам материальной подпитки. Возможны необычные экспериментальные покупки.

Телец

Этот день Тельцы могут использовать для экспериментов и для поиска новой точки баланса - например, между профессиональным долгом и потребностью в свободе, или между личным общением и официальным этикетом. Возможна нервозность, острая реакция на контроль, неумелое управление новым инструментом, техникой или рычагом власти. Важно не терять связь со своими идеалами и вдохновляться видами на будущее.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться с финансовой неразберихой, в виде своих личных бытовых неурядиц или внешних экономических переворотов. Не исключены сложности с денежными переводами из-за рубежа, непредсказуемые ситуации с друзьями и сбои в работе электронных сервисов. Возможны отмены рейсов и другие сюрпризы, касающиеся путешествий. Также вероятны проблемы с близкой и дистанционной связью.

Рак

День не обещает Ракам полной стабильности в связи с будущим. Могут вновь подвергнуться пересмотру глобальные планы - особенно связанные с той или иной материальной составляющей. Вероятны перемены в общении с группами и организациями (при этом хорошим утешением станут добрые отношения с отдельными людьми в них). Лучше не утверждать в этот день долгосрочные программы и не делать солидных вложений.

Лев

Для Львов этот день связан с частичной перестройкой планов. Многие Львы останутся в материальной или иной зависимости от других людей и будут вынуждены считаться с ними. Возможны необычные ситуации и комбинации - например, начальник одновременно может оказаться другом или спонсором. При этом у большинства Львов остается своя ниша, куда «посторонним вход воспрещен» и где они являются авторитетами.

Дева

Обновления этого дня вдохновляют Дев и идут им на пользу. Если сейчас новшество отнимает ресурсы и не сулит прибыли, то отдача придет в будущем, а возникший барьер станет отличным уроком. День подходит для эксперимента и тренинга. Возможны сюрпризы и ограничения в поездках и перелетах, проверки, проблемы со связью. Пригодится тайная моральная поддержка в лице партнера, покровителя или наставника.

Весы

Сегодня звезды напоминают Весам о технике безопасности, но советуют заранее готовиться к тому, что порой она будет давать непредвиденный странный сбой. Любое мероприятие пойдет не по регламенту. Возможны нарушения стандартов, технические и творческие кризисы (хорошо иметь в такой момент сочувствующего тайного помощника). Также в этот день не исключены рискованные любовные приключения и волнения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам поневоле придется быть дружелюбными дипломатами. Многим Скорпионам предстоит ладить с капризными и непредсказуемыми людьми из-за общности планов и интересов. Также причиной такой подстройки может быть дедлайн или невозможность остановить начатый в прошлом проект. Требуется максимальная тщательность в фундаментальных работах - например, в расчете запаса прочности конструкций.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит опираться на правила, но действовать по ситуации. Новый ход событий заставит изменить привычные стандарты или поможет внести коррективы туда, где они напрашивались - например, обновить программу до текущей версии, отремонтировать технику, сменить сервис или попрощаться с нерадивым сотрудником. Нужна аккуратность в пути и в любых процедурах. Может пригодиться интуиция.

Козерог

У Козерогов продолжается период адаптации к новому ритму жизни, поэтому предпринимать что-либо важное звезды им не советуют. В частности, не стоит делать покупки, заключать сделки, вести переговоры и заводить знакомства. День неплох для осторожных экспериментов, если их позволяет бюджет. Удача сегодня приходит к вам без усилий (например, как тайное озарение) и является не платой, а даром судьбы.

Водолей

Для Водолеев день связан с волнением и ответственностью. Возможно важное событие, связанное с домом, отношениями или ключевым проектом. Получив в свои руки мощный аргумент, важно правильно пускать его в ход, избегая давления, экстравагантности и злоупотреблений - иначе можно заработать репутацию тирана или агрессора. Не время для начинаний с нуля, лучше решать имеющиеся задачи в рамках плана.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам избегать внешней активности - например, целевых поездок. Нежелательно посещать незнакомые компании и энергично подключаться к чужим экспериментам, в том числе материально. Не рекомендуются спонтанные действия. Это день, когда вас ведет интуиция, а ее голос лучше слышен в тишине и покое. В суете вы рискуете свернуть на чужую тропу и пропустить свой счастливый шанс.