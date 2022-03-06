Позволяем себе расслабиться — финансовый гороскоп на 7 марта

В этот день стоит махнуть рукой на все дела и отдохнуть.

Овен

Овны в этот день смогут в полной мере проявить свою богатую фантазию и предпринимательские способности. Вы будете наполнены интересными идеями. Активизируются деловые контакты. Не пренебрегайте советами друзей – от них вам будет много пользы. В конце дня вам может поступить ложная информация – сумейте её распознать и отсеять с рассмотрения.

Телец

Результативный день ожидает Тельцов, зарабатывающих деньги за счет личного мастерства и трудолюбия. Наиболее удачное время для эффективного труда приходится на утро. Интенсивный темп работы позволит вам повысить производительность труда и увеличить уровень доходов. В конце дня усиливается фактор нестабильности. Это особенно может проявиться при работе в коллективе.

Близнецы

Близнецы, настроенные на энергичные и самостоятельные поступки, могут добиться успеха в делах. Это прекрасный день для учебы, обмена опытом, командировок и деловой переписки. Используйте это время для приобретения полезных знаний и повышения уровня квалификации. В конце дня лучше держаться подальше от начальства, поскольку вы рискуете нарваться на несправедливые замечания.

Рак

У Раков хорошее время для получения необлагаемых налогом доходов. Некоторым из вас могут предложить дополнительную подработку без оформления соответствующих документов. Например, начальство может попросить вас выйти поработать во внеурочное время на замену заболевшего коллеги. Можете рассчитывать на преференции от работодателя. Вместе с тем в конце дня следует уделить должно внимание соблюдению формальностей и служебных инструкций.

Лев

Львам сегодня не обойтись без дружеских советов и поддержки. Вы преуспеете в поиске совершенно новых, революционные подходы к решению привычных проблем. Рекомендуется заниматься организаторской работой по объединению людей и их финансов вокруг некоего единого проекта. Это особенно относится к созданию акционерного общества и поиском единомышленников, чтобы привлечь их в совместный проект.

Дева

Девам звезды советуют ставить перед собой крупные задачи, и смело браться за их решение. Этот день покажет, на что вы в действительности способны. Не бойтесь идти на перемены и обновления, если ситуация способствует этому. Старайтесь наиболее важные дела планировать на первую половину дня. В конце дня вы можете столкнуться с нарушениями договорных отношений.

Весы

В этот день многие Весы смогут оценить, насколько полезно было получать высшее образование. Утренние часы наиболее подходят для сдачи зачетов по повышению квалификации, защиты диссертации. Вы сможете использовать свои познания и тем самым укрепите свою деловую репутацию. В конце дня могут проявиться разногласия с подчиненными и коллегами.

Скорпион

Скорпионы часто бывают внутренне собраны и готовы пойти на риск, особенно если речь идет о финансах. Сегодня звезды могут предоставить вам возможность совместить приятное с полезным. Финансовые операции с изрядной долей риска могут оказаться вполне оправданными. Однако сумейте притормозить активность к концу дня – в это время фортуна может изменить вам.

Стрелец

Стрельцам следует поторопиться достигнуть итоговой договоренности в деловом партнерстве в первой половине дня. Те из вас, кто находится в переговорном процессе, будут в состоянии достигнуть компромисса и подписать взаимовыгодный договор о сотрудничестве. В конце дня договоренности могут сорваться, поэтому лучше не подписывать юридически обязывающие документы.

Козерог

Козероги за этот день смогут подняться на ступеньку выше в своем профессионализме. Благодаря усилению внимания к деталям и трудолюбию вы способны быстро обучаться и овладевать в совершенстве инструментами. В конце дня не дайте себя отвлечь от работы пустыми разговорами, не относящимися к делу. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег.

Водолей

Творческий потенциал и личное обаяние Водолеев позволят решить те вопросы, о которых раньше вы не могли и мечтать. В течение первой половины дня рекомендуется как можно активнее проявлять себя в творческой и публичной деятельности. Можно давать старт проектам и проводить рекламные мероприятия. В конце дня воздержитесь от крупных финансовых расходов.

Рыбы

Рыбам сегодня удастся укрепить возможности своего бюджета. В первой половине дня вы можете получить финансовую поддержку от влиятельных покровителей или родственников. Возможно, вам поступит предложение относительно дополнительной подработки. Можно заниматься сбором документов для оформления причитающихся вам льгот, компенсаций, субсидий. В конце дня воздержитесь от личных инициатив.