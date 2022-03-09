Какие знаки зодиака «не дружат» с деньгами

Далеко не все люди хорошо управляют собственными деньгами.

И если одни умеют откладывать и делать сбережения, другие спускают всё на импульсивные покупки или развлечения.

Астрологи выделяют шесть знаков, «не дружащих» с деньгами: от немного неэкономного до самого безрассудного расточителя.

Овен относится к деньгам легкомысленно. Этот амбициозный огненный знак очень легко зарабатывает деньги, словно притягивая их к себе, но вот распоряжается он ими плохо.

«Овны тратят деньги быстрее, чем могут их заработать, а ведь они способны очень хорошо зарабатывать, – говорит Мэри Арагон, эксперт по таро и астрологии. – Их проблема в отсутствии прогнозирования. Овен не думает о долгосрочной перспективе и презирает планирование. Этот знак живёт текущим моментом и импульсивно приобретает всё, что ему хочется, что негативно сказывается на его финансовом состоянии».

Корень финансовых проблем Весов – их склонность к расточительству и неумение себя в этом плане сдерживать.

«Весы тратят слишком много на собственные удовольствия, – поясняет Мэри Арагон. – Они любят массаж, спа-салоны и косметологические процедуры».

«А ещё этот коммуникабельный знак любит побаловать других за свой счёт. В стабильных и разумных отношениях это не несёт угрозы для Весов, – добавляет эксперт-астролог Ким Вудс. – А вот люди-манипуляторы вполне могут оставить их без каких-либо средств».

Водолей креативен, умён и эксцентричен. Однако его богемный характер может привести к денежным проблемам.

«Водолей непоследователен и непостоянен. Он часто меняет работу и хочет получить свободу, независимость и право собственного выбора, – говорит Ким Вудс. – Принципы и идеи значат для Водолеев больше, чем деньги. Дело не в том, что Водолей не умеет распоряжаться деньгами, просто они для него не приоритет. Со временем это может привести к явной нехватке финансов».

Уследить за быстро меняющимися интересами, проектами и увлечениями Близнецов может быть непросто. К сожалению, это желание хвататься за всё подряд может сказаться на их кошельке.

«Близнецы склонны бездумно тратить деньги на различные приложения, игры и даже странные идеи, – утверждает Мэри Арагон. – Близнецам также следует быть осторожными с инвестициями и криптовалютами. Деньги легко утекают у них сквозь пальцы, и копить они совершенно не умеют».

Стрелец известен своей импульсивностью и авантюрностью. Увы, но с финансовым благополучием и стабильностью это несовместимо.

«Этот знак обожает «коллекционировать» ощущения, переживания и воспоминания, – говорит Арагон. – Именно поэтому Стрелец тратит немыслимые суммы на путешествия, билеты на самолёт и гостиницы. Он не думает о бюджетных вариантах, поскольку хочет всего и сразу».

Эмоциональные и капризные Рыбы с деньгами не дружат вообще. А ещё Рыбам часто недоплачивают, и они склонны упускать возможности и отказываться от хороших предложений.

«Рыбы предпочитают мечтать о деньгах, а не зарабатывать их, – подчёркивает Ким Вудс. – Их художественные таланты должны открывать путь к неплохим доходам, но Рыбы недооценивают свои умения».

С другой стороны, астролог Шерин Кэмпбелл отмечает, что при желании этот знак умеет обращаться с деньгами:

«Просто сам процесс откладывания и накопления доставляет им проблемы. Рыбы не умеют планировать, если рядом с ними нет рачительного Козерога или Тельца».