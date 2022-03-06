Что приготовил нам Марс в Водолее
К чему человечеству готовиться в ближайшее время?
Почему этот транзит Марса по Водолею имеет сейчас высокую значимость – именно Марс по своему универсальному характеру служит планетой- символом борьбы и завоеваний, имеющей власть над железом, сталью, огнём и всеми видами холодного и огнестрельного оружия.
В этой связи, очень важно, что именно в рейде по Водолею в ближайший месяц Марс ждут наиболее сложные аспекты с вредными планетами – напряжённая квадратура с Ураном 20-23 марта и один из самых коварных аспектов соединение с Сатурном 1-5 апреля.
Но каковы характерные особенности проявления Марса в транзите по Водолею, одиннадцатому знаку зодиака, сектору неба, связанному с богом неба – Ураном, с новыми надеждами и планами, групповыми интересами, союзническими отношениями и будущим во всех проявлениях.
Определённо Марс в Водолее помогает объединять большие группы людей, связанных одной целью или просто единомышленников в разного рода протестный электорат. Также довольно типичный и примитивный облик Марса в Водолее – вместе дружить против кого-нибудь, и конечно же в общем зачёте весь транзит Марса по Водолею может испытывать дружеские отношения на прочность.
Вот перечень напряжённого влияния Марса в аспектах с Луной, когда помимо прилива энергии, инстинкты и эмоции берут верх над рассудком, когда поспешность и риск чреваты негативными событиями, конфликтами, повышен вред от огня и колюще-режущих предметов – 6 марта (с 6:00 до 12:00 ), 14 (с 8:00 до 12:00), 21 (12:00-16:00), 28 (6:00-10:00), 4 апреля (12:00-16:00), 12 апреля (11:00-17:00). Всего Вам доброго!