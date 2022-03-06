Что приготовил нам Марс в Водолее

К чему человечеству готовиться в ближайшее время?

Важнейший на данном отрезке года переход воинственного Марса в знак Водолея состоится 6 марта и продлится до 15 апреля.

Почему этот транзит Марса по Водолею имеет сейчас высокую значимость – именно Марс по своему универсальному характеру служит планетой- символом борьбы и завоеваний, имеющей власть над железом, сталью, огнём и всеми видами холодного и огнестрельного оружия.

В этой связи, очень важно, что именно в рейде по Водолею в ближайший месяц Марс ждут наиболее сложные аспекты с вредными планетами – напряжённая квадратура с Ураном 20-23 марта и один из самых коварных аспектов соединение с Сатурном 1-5 апреля.

Но каковы характерные особенности проявления Марса в транзите по Водолею, одиннадцатому знаку зодиака, сектору неба, связанному с богом неба – Ураном, с новыми надеждами и планами, групповыми интересами, союзническими отношениями и будущим во всех проявлениях.

Определённо Марс в Водолее помогает объединять большие группы людей, связанных одной целью или просто единомышленников в разного рода протестный электорат. Также довольно типичный и примитивный облик Марса в Водолее – вместе дружить против кого-нибудь, и конечно же в общем зачёте весь транзит Марса по Водолею может испытывать дружеские отношения на прочность.

На фоне «квадратуры» Марса с Ураном 20-23 марта можно ожидать такого рода ситуаций – такие дни, так или иначе, нужно считать опасными для перелётов и авиационного транспорта. Этот же участок марта – типичный период для формирования ураганных ветров, аварий в электросетях и энергоресурсах, порчи систем теле и радиокоммуникаций.

А вот соединение Марса с Сатурном (в активной фазе 1-5 апреля) - и вовсе является одним из самых явных классических и разрушительных аспектов, который формируется раз в два года. Эта связь имеет широкий спектр нанесения вреда разного уровня – начиная с повышенной травматичности на производстве и аварийности на транспорте, до необратимых событий, масштабных ЧП и землетрясений. Аспект нередко связан с событиями, которые только ждали своего часа.

Вот перечень напряжённого влияния Марса в аспектах с Луной, когда помимо прилива энергии, инстинкты и эмоции берут верх над рассудком, когда поспешность и риск чреваты негативными событиями, конфликтами, повышен вред от огня и колюще-режущих предметов – 6 марта (с 6:00 до 12:00 ), 14 (с 8:00 до 12:00), 21 (12:00-16:00), 28 (6:00-10:00), 4 апреля (12:00-16:00), 12 апреля (11:00-17:00). Всего Вам доброго!