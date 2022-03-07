Говорите и показывайте свою любовь — романтический гороскоп на 8 марта

Сегодня не стоит молчать — пусть вторая половинка почувствует вашу любовь.

Овен

Сегодня у Овнов мало энергии или много упрямства. Не исключена инертность, особенно ближе к вечеру. Это не самый удачный день для романтической встречи или активной личной переписки. Зато с приближением ночи многие Овны снова воспрянут духом, а любимый человек будет не прочь разделить их настрой.

Телец

У влюбленных Тельцов сегодня возможны заминки при формулировании мыслей, а также трудности при поддержке личной связи и другие проблемы, связанные с коммуникациями (особенно если они рождены в середине мая). Им стоит выбрать другой день для флирта или для важного разговора с любимым человеком.

Близнецы

Близнецам стоит учесть, что сегодня везение может им изменить и любовные дела не исключение. В эти сутки может не сложиться общение, сорваться встреча. Стоит отложить попытки знакомств и объяснений, повременить с предложением или размещением в Сети материалов, предназначенных для любимого человека.

Рак

Сегодня у Раков велико искушение спросить совета насчет личной жизни у друзей (особенно если они столкнулись в любви с чем-то новым для себя, запретным или эксцентричным). Некоторые Раки решат поискать информацию на популярных сетевых ресурсах. Ответ может их не устроить или оказаться неполным.

Лев

Сегодня у Львов может не получиться доверительного разговора с партнером. Это не тот момент, когда стоит рассказывать о своих проблемах в расчете на сочувствие: вместо сопереживания, можно получить обстоятельную аналитику своих ошибок. Лучше сделать ставку на невербальный эмоциональный резонанс.

Дева

Сегодня звезды не балуют Дев легкими любовными победами и полной предсказуемостью. Порой непредвиденные и нестандартные повороты событий будут случаться в последний момент, путая их расчеты и заставляя сомневаться в себе. Добавить проблем может необычная обстановка или дистанция между партнерами.

Весы

Сегодня Весы отлично переносят любовные волнения и даже приветствуют их. Возможно, легкая шоковая терапия - именно то, в чем они сейчас нуждаются, выйдя из напряженной полосы. Однако важные шаги звезды советуют отложить до позднего вечера или даже ночи, когда ситуация улучшится и стабилизируется.

Скорпион

Сегодня Скорпионам трудно рассчитывать на полное согласие с любимым человеком. Не исключено, что размолвки будут наблюдаться в самом важном. Звезды утверждают, что любовь способна превозмочь все, но иногда ей нужно помочь - например, взяв паузу для «перезагрузки». Сейчас как раз такой момент.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что подходящие условия для их любовных инициатив начнут складываться вечером, а благоприятный период продлится до утра. Именно в это время вас ждет успех - при условии, что вы не потеряете самоконтроль и будете честно держаться в предложенных обстоятельствами рамках.

Козерог

Этот день окажется удачным для Козерогов, которые уже состоят в отношениях или предпочитают избегать в делах сердечных лишней суеты. Предприимчивым Козерогам лучше повременить с инициативой, даже если это короткое «как дела». Если вас снедает нетерпение, попробуйте сделать свой шаг ближе к ночи.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям не повредит пауза. День может нести истощение сил, трудности в общении или бытовые размолвки. Стоит подкорректировать тактику: возможно, вы действуете чересчур настойчиво и форсируете события. Новый подъем энергии начнется ближе к ночи, не пропустите момент гармонии.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы могут оказаться в коммуникационной западне, не позволяющей им внятно выразить свои чувства и ощущения. Звезды советуют им не торопиться с важными заявлениями и предложениями личного свойства, сократить до минимума взаимодействие с объектом симпатий и время разговоров с ним.