Не тратим силы и деньги — финансовый гороскоп на 8 марта

Сегодня стоит сохранить и первое, и второе.

Овен

У Овнов сегодня может осложниться работа с информацией, деловые связи и поездки могут оказаться на грани срыва по странному стечению обстоятельств. Звезды не советуют доверять поступающей информации, поскольку там могут содержаться ложные сведения. Не идите на контакт с незнакомыми людьми – возрастает вероятность обманов и мошенничества. Торговцам следует быть осмотрительнее при расчетах с клиентами.

Телец

Звезды советуют Тельцам воздерживаться от участия в коллективной деятельности. Собрания и совещания в акционерном обществе могут не привести к согласованности и единодушию в решениях. При работе в составе группы могут часто возникать споры и разногласия. Нежелательно что-то планировать на долгосрочную перспективу. Не давайте никому денег в долг.

Близнецы

Близнецам в этот день будет нелегко удерживать под контролем свои эмоции. Любые дела, которые будут предприняты по вашей личной инициативе, могут столкнуться с серьезными препятствиями. Особенно не рекомендуется вступать в диалог с вышестоящим начальством и вносить предложения по усовершенствованию работы. Ваши инициативы вряд ли будут услышаны и должным образом оценены.

Рак

Типичные Раки могут сегодня столкнуться с юридическими трудностями при оформлении документов. Возможны осложнения с органами власти, проверки, контрольные закупки товара. Если вы втянуты в судебные тяжбы, то ваши позиции могут значительно осложниться. Важно беречь свою деловую репутацию и поступать в полном соответствии с нормами закона.

Лев

Львам в этот день будет весьма непросто исполнить график работы. Дело в том, что сегодня часто будут меняться внешние обстоятельства, и вам придется оперативно реагировать на них, чтобы уберечь свой бизнес от материальных потерь. Возрастает вероятность технической аварии в электросетях и в производственных цехах. Старайтесь поддержать стабильность в рабочем ритме.

Дева

Девам сегодня, возможно, придется много бороться, чтобы отстоять свое место под солнцем. Вы можете рассчитывать только на себя, либо вообще не вступать в борьбу и тихо отсидеться, если не чувствуете себя достаточно уверенно. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов. Старайтесь быть внимательнее и записывайте все пожелания клиентов при оформлении заказа.

Весы

Многим Весам, приехавшим на заработки в другой город, возможно, будет нелегко найти подходящую работу. Не исключены юридические проблемы, связанные с регистрацией по месту проживания. Непростые отношения с начальством могут сложиться у тех, кто работает на вахте. Старайтесь не допускать нарушений дисциплины труда. Опоздание на работу или отсутствие на рабочем месте повлечет штрафные санкции.

Скорпион

Скорпионам, имеющим тихую и спокойную работу, сегодня, возможно, придется понервничать. Звезды советуют не пренебрегать мерами по финансовой безопасности. Это особенно относится к работникам гостиничного и ресторанного бизнеса – возможны попытки обманов со стороны клиентов при проведении расчетов. Не следует быть излишне доверчивыми при контактах с незнакомыми людьми.

Стрелец

У Стрельцов сегодня наиболее уязвимы сферы деятельности, относящиеся к строительству, коммунальному хозяйству, к гостиничному и семейному бизнесу. Может осложниться деловое партнерское сотрудничество, какие-то договора могут оказаться нарушенными. При работе с партнером на арендуемом помещении могут возникнуть споры относительно раздела дохода.

Козерог

Этот день может сложиться неблагоприятно для Козерогов, вынужденных по роду работы часто бывать в поездках и много общаться с разными людьми. День может пройти впустую, если вы не отсечете от себя ненужные контакты. Старайтесь не терять времени на посторонние разговоры с коллегами. Основная сложность этого дня может быть связана с преодолением помех для сосредоточения на работе.

Водолей

Не лучший день для Водолеев, специализирующихся на спекулятивных сделках. Оптовые закупки товара с целью перепродажи могут не оправдаться, и вы рискуете понести убытки. Торговля модными товарами и предметами роскоши может оказаться убыточной. Чем меньше вы потратите денег, тем лучше. Не лучшее время для экспериментов и попыток что-либо усовершенствовать.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам воздерживаться от инициатив в делах, даже если вы будете ощущать в себе достаточно энергии и сил. Рекомендуется не торопиться и воздерживаться от скорых опрометчивых решений. Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к семейному бизнесу, строительству, сделкам с недвижимостью. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от проведения инвентаризации недвижимой собственности.