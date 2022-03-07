Посвящаем день самым любимым — гороскоп на 8 марта

6-7 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Меркурия заставляет искать общения, но не гарантирует полного взаимопонимания и ровного хода беседы.

Болтливость может сменяться трудностями в выражении мыслей или желаний. Также этот день может сделать избирательным, инертным, эксцентричным и неровным мышление, зациклив внимание на определенных темах. Еще одной помехой приятному общению могут стать сбои связи. Не лучший момент для переговоров, обучения, публикаций, прохождения собеседований, для поездок и платежей. Возможен повышенный интерес к темам денег, имущества, питания, будущих заработков, практических новинок.

Овен

Сегодня Овнам лучше отложить все лишние траты и необязательные платежи. Не стоит слепо доверять финансовым советам друзей, а также увлекаться «новыми» вестями о покупках, продажах, товарах и «свежими» прогнозами мирового рынка: скорее всего, это пересказ уже известной информации. Не лучший день для получения экономических консультаций и для коррекции планов на будущее в их материальной части.

Телец

Сегодня Тельцы интуитивно «в тренде», что поможет им в работе или в достижении их целей. Но им не стоит активно делиться своими мыслями: для этого будет выбран не самый удачный момент, повод или собеседник. Не стоит отправлять в этот день важные сообщения, проходить собеседования, подписывать документы, обращаться с просьбами к начальству и отдавать приказы подчиненным, размещать свои публикации.

Близнецы

У Близнецов сегодня возможны трудности с финансами и коммуникациями, а также с дружеским общением. В этот день нежелательно начинать дела, отправляться в путь, утверждать маршруты, совершать важные покупки (особенно за рубежом), вести переговоры и оформлять документы. Новый поворот событий ожидается ближе к полуночи. Если есть важные срочные дела, имеет смысл с толком использовать вечерние часы.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам собирать информацию, но не спешить пускать ее в ход. В течение дня сохранится акцент на финансовых и других практических перспективах будущего. Возможен интерес к новым формам бизнеса, налоговым вопросам, защите вкладов. Для общения лучше выбрать свободный формат. В этот день хорошо поговорить о наболевшем со старинными знакомыми, но лучше не искать новых друзей.

Лев

Сегодня Львам не стоит вступать в новые переговоры, проходить собеседования, обращаться с просьбой или критикой к партнерам, коллегам и руководству. Не слишком удачны консультации. Не самый подходящий момент и для откровенных дружеских разговоров: придется держать эмоциональную дистанцию. Публикуя материалы в Сети или выступая перед аудиторией, в этот день можно встретить нежелательные отклики.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с информационными, дорожными, учебными или другими трудностями. Возможны задержки, опоздания или бюрократические заминки. Часть путей может оказаться под запретом - например, привычный канал связи с друзьями за рубежом. В этот день не стоит отправляться в командировку, покупать билеты, уславливаться о важных деталях и начинать переговоры (особенно с иностранцами).

Весы

Весам предстоит провести еще один день в нештатном нервозном режиме. Однако многие Весы будут не против волнений, если они не затрагивают критичные для них сферы (например, финансовое благополучие или интересы детей). Положение начнет выправляться лишь ближе к полуночи. Если у вас есть важные планы и неотложные дела, стоит использовать для них поздний вечер или часть ночи: это продуктивное время.

Скорпион

Сегодня к перенапряжению из-за ответственности момента и непредсказуемости событий у Скорпионов может добавиться усталость от сюрпризов общения. Не все Скорпионы смогут принять чужую капризность, нервозность или факт недопонимания в ключевом вопросе (особенно в своем доме, при контакте с друзьями, близкими или пассией). Если диалог не складывается, звезды настоятельно советуют сделать перерыв.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит отправляться в целевые поездки, нанимать персонал, устраиваться на работу и обращаться в сервисы. Велика вероятность заминок, неудач, опозданий, коммуникационных сбоев. Возможен разлад с коллегами, подчиненными, техподдержкой. В ситуации средней срочности звезды советуют дождаться позднего вечера: диалог или сотрудничество примут новый оборот, есть шанс дать делу ход.

Козерог

Сегодня Козерогам придется опираться на свою интуицию, так как вплоть до вечера возможны информационные затруднения, сбои в системе связи или в собственном логическом мышлении. День подходит для пассивного отдыха и спокойных занятий. Возможны озарения или фантазии. Попытка заняться делами заведет в тупик. Если вы «сова», стоит перенести обязательные работы на позднее вечернее или ночное время.

Водолей

Водолеи нуждаются в паузе. Возросшая энергия, сила желаний и составленный план побуждают их двигаться вперед и настойчиво работать над результатом - но ситуация требует остановки по объективным причинам. Может ослабеть концентрация внимания или зайти в тупик разговор. Звезды советуют сделать перерыв, чтобы не пропустить момент, когда можно с новыми силами взяться за дело: он наступит в конце дня.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сейчас не лучшее время для общения, знакомств, путешествий и интеллектуальной работы. Возможны трудности со связью, навигацией или взаимопониманием. Не исключена зацикленность на какой-то навязчивой нестандартной идее или общая инертность, мешающая мыслить гибко. Не стоит спешить с отправкой писем, личными переговорами, предложениями, обнародованием своего мнения.