Говорим о чувствах — любовный гороскоп на 9 марта

Сегодня очень важно высказать и показать партнеру все свои эмоции.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня лучше не отступать от проверенного сценария романтических встреч, особенно от знакомых маршрутов и привычных способов связи. Если вам необходимо передать что-то любимому человеку через третьих лиц, выбирайте надежных людей - например, старинного общего друга.

Телец

Сегодня Тельцов посещают обольщения, связанные с будущим. Звезды советуют им не отступать от плана, принятого вместе с любимым человеком, и сохранять верность всем основным совместным договоренностям: соблюдение взаимных обещаний и обязательств является условием прочных и стабильных отношений.

Близнецы

Влюбленным Близнецам предстоит смена акцентов в поведении. Для многих из них приоритетной задачей станет исполнение заветной романтической мечты: оказаться как можно ближе к своему кумиру. В идеале - стать с ним одним целым, слившись одновременном в чувственном, интеллектуальном и духовном экстазе.

Рак

Влюбленным Ракам не помешает удвоить внимательность, чтобы не стать жертвой своего идеализма или ожиданий. Если предмет интереса далеко, стоит подождать более тесного общения. Но не спешите заранее включать в себе скептика и пессимиста: в разумных пределах, можно выдать партнеру кредит доверия.

Лев

В отношениях Львов исподволь или резко меняется стиль общения. Порой партнерам становится сложнее понимать друг друга. Может пойти в ход односторонняя или взаимная скрытность, многозначительное молчание. У многих Львов есть для этого причина, но им стоит помнить, что недопонимание - путь к разладу.

Дева

Девам не стоит пропускать перемены в контактах с партнером: именно он (или его влиятельный представитель) начинает диктовать стиль общения. Важно учесть не только эмоциональный, но и духовный бэкграунд разговоров. Готовьтесь чаще подстраиваться к чужим взглядам и реже честно высказывать свое мнение.

Весы

Сегодня в продуманный, красивый и надежный план, которым руководствуются в своей личной жизни Весы, способны вмешаться новые обстоятельства - те, что не были в нем предусмотрены. Благоприятного прогноза отношений это не отменяет, но путь к цели может стать чуть длиннее (и богаче на впечатления).

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня им пригодится в отношениях «минута молчания». Многие Скорпионы возьмут паузу в своих вербальных контактах с любимым человеком интуитивно. Не спешите с письмом, предложением, вопросом или поиском интригующих подробностей: вскоре информация найдет вас сама.

Стрелец

Сегодня усиливается потребность влюбленных Стрельцов в общении, но с ним не все просто. Есть условия для любви-дружбы, где все идет по ясному сценарию и партнеры честны друг с другом. Если хотите стабильности и доверия, ищите «тонкую» форму общения, минимизирующую непонимание, ложь и мнительность.

Козерог

Козерогам звезды советуют удвоить осмотрительность в романтическом общении: похоже, теперь в нем требуется другой тон, лексикон, канал связи или новый «режим доверия». Нежелательно отправлять личные сообщения, пока вы не настроились ментально и эмоционально на предложенную обстоятельствами волну.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что им стоит учиться общаться с близким человеком через действие, а не только через «умное и правильное» слово. Например, реже теоретизировать и чаще облекать свои страстные порывы в конкретные поступки. Или стать деликатнее и избегать речей, задевающих чужое самолюбие.

Рыбы

Рыбам звезды советуют временно отказаться от тесного общения с объектом своих симпатий (или от знакомств, если они в поиске). На все вопросы лучше ответить уклончиво или промолчать. Преждевременно произнесенное слово - как и слишком рано отправленное письмо, фото или видео - усложнит путь к успеху.