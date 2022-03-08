Ждем тайных знаков свыше — гороскоп на 9 марта

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах побуждает искать не просто информации и приятного общения, а тайных знаков свыше, знаменательных встреч или «волшебных» слов.

Логическое мышление может соседствовать с верой в чудо. Текущее положение Меркурия мешает ясности, создает путаницу, требует сменить режим мышления, обучения и коммуникаций. Возможны ложные сообщения, уклончивые ответы, загадки. Перепутав области науки и веры, легко стать жертвой обмана или иллюзий. Велик риск обольщения ложными далекими авторитетами, идеализации отдельных образов и персон. Лучше свернуть переговоры и отложить целевые поездки.

Овен

Сегодня Овны чувствительны к информационному фону, а он не отличается ясностью. Возможно искушение в виде ложного учения, в лице сомнительного авторитета в близком или дальнем кругу. К счастью, у всех Овнов будет неплохая система приоритетов на будущее, помогающая не сбиться с курса. Сейчас не стоит отправляться в поездки, прокладывать маршруты, заводить знакомства и приобретать средства связи.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сейчас появляется много «тумана» в текущих делах и кое в чем это может пойти им на пользу - например, важные инстанции согласятся закрыть глаза на погрешности в документах. Однако в целом все же рекомендуется удвоить бдительность, так как складываются предпосылки для путаницы и заблуждений. Важно не становиться жертвой идеализма, выбирая инвестора или спонсора.

Близнецы

Близнецы вступают на заманчивый и престижный, но местами скользкий путь - например, карьерного роста или смены статуса. Прозрачный стиль общения меняется на менее понятный и откровенный. Нежелательны промахи в контактах с важными людьми. Стоит закрепить свои права, систематизировать базовые знания и ориентиры, проверить расчеты, привести в порядок документы и просчитать самые вероятные сценарии.

Рак

Ракам стоит повременить с любой инициативой, а также с окончательными выводами. День создает богатую почву для заблуждений, в том числе духовных. Поторопившись и не разузнав все детали, легко обмануться в другом человеке или нарисовать свой ложный образ в чужом сознании. Это особенно вероятно, если впереди путешествие, тесное общение с иностранцами или жизнь (работа, лечение, учеба) за рубежом.

Лев

Сегодня Львам стоит осторожнее вступать в беседы по любым поводам, в том числе насчет будущего. Меняется стиль общения и многое зависит от собственного тона (а иногда молчания). Стоит аккуратнее отстаивать свои идеалы и намекать на свою скрытую власть: даже если вы правы, вас могут не понять, есть риск лжи и сплетен. Во избежание ошибок, формулировать все свои запросы лучше по готовым шаблонам.

Дева

Девам стоит приготовиться к недопониманию: в ближайшие недели оно может расти и осложнять многие целевые контакты. Это не лучшим образом повлияет на диалог с влиятельными людьми, большой заочной аудиторией, чужестранцами. Не повредит подстраховка. Это может быть пакет документов, дружелюбие, знание языка, готовность учиться, осведомленность или проницательность, позволяющая «читать между строк».

Весы

Для Весов этот день изначально благоприятен. Они опираются на идеальный готовый план, задействуют верных партнеров или друзей. Но даже в надежную программу ситуация внесет коррективы, и они не всегда будут удачными. Может подвести ленивый или амбициозный помощник, медицинский или иной престижный сервис (особенно за рубежом). Эмоциональным отвлекающим фактором может стать питомец или подопечный.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не пренебрегать профилактикой возможных затруднений и сбоев. В сложной ситуации имеет смысл заблаговременно перейти на аварийный режим, во избежание кризиса. Не будет лишней осмотрительность за рулем, в строительных и технических работах, при контакте с электроприборами и сетями. Стоит отложить переговоры и до завтра свести к минимуму необязательные контакты.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам вступать в переговоры, спешить с ответом на заданный вопрос или как-то иначе форсировать диалоги. Не стоит рассчитывать и на недавнюю четкую обратную связь: будут учащаться заминки, задержки сообщений, сплетни, случаи молчания или лукавства собеседников. С этим придется мириться не только во внешних контактах, но и в близком кругу - например, в своей семье.

Козерог

Козерогам сегодня пригодятся четкий график и дисциплина, иначе что-то будет их отвлекать (особенно от общения, интеллектуальных задач и работы с документами). Это может быть навязчивая мечта, тайное переживание или чей-то притягательный образ. Итогом могут стать ошибки в расчетах, в медицинской карте или в маршруте. Возможен идеализм при выборе врача, соседа, попутчика, собеседника, сотрудника.

Водолей

Водолеи сегодня сохраняют свой контроль над ситуацией в целом, но теряют какое-то важное преимущество, связанное с общением. Возможно, иссякла выгодная для них тема, делавшая их востребованными собеседниками и экспертами. Стоит потратить этот день на коррекцию своего стиля общения или вектора мышления. Возможно, вам пора мыслить более образно и менее формально, чаще думать о делах материальных.

Рыбы

Рыбам не стоит недооценивать стоящие перед ними коммуникационные трудности. Нежелательно спешить с высказываниями: сейчас ваше слово приобретает вес, но вам важно, чтобы вас верно поняли. Вместо активного общения, сейчас лучше заняться перезагрузкой мышления, подготовкой аудитории, страховкой от непонимания, неуважения, сплетен. Стоит «подтянуть» навыки в чужом языке или какие-то ценные знания.