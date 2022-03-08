Решим любые вопросы — финансовый гороскоп на 9 марта

Сегодня можно браться за что-то сложное и серьезное — у нас все получится.

Овен

Звезды советуют Овнам использовать этот день для укрепления деловых связей. Любые возникающие в течение дня проблемы вы сумеете решить только благодаря налаживанию и укреплению деловых контактов, доброжелательному отношению к людям и сотрудничеству с ними. Если вам не хватает компетенции, то воспользуйтесь своими деловыми связями для решения актуальных вопросов.

Телец

Сегодня Тельцы смогут добиться положительных результатов практически в любых видах деятельности. Очень важно правильно распределить рабочее время и не терять ни минуты. Вы можете получить заказ, который обеспечит вас работой на долгий срок. Отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт. Не увлекайтесь экспериментами, действуйте строго в соответствии с планами.

Близнецы

Близнецам очень важно научиться сдерживать свои эмоции и проявлять в любом деле трезвый расчет. В этом случае вы сможете наилучшим образом реализовать свои инициативы. Можно пытаться усовершенствовать стиль и методы работы. Обязательно фиксируйте идеи, которые придут вам в голову в этот день – впоследствии они могут оказаться полезными.

Рак

Для Раков сегодня гораздо выгоднее находиться в тени и стараться не привлекать к себе внимания. Чем меньше ваши конкуренты будут знать о ваших намерениях, тем лучше. Это удачный день для тех, кто работает в гостиницах, барах, ресторанах, клубах, в аптеках, профилакториях, базах отдыха и санаториях. Можно подготавливать документы для получения положенных вам по закону выплат, компенсаций, субсидий.

Лев

У Львов могут удачно пойти дела, требующие способности работать в коллективе, умения идти на компромиссы и сотрудничество. Может состояться деловая встреча с серьезным деловым человеком и наметиться долгосрочное сотрудничество с ним. Если ваша работа связана с консультациями или торговлей, то день пройдет результативно. Чем больше вы будете информированы, тем лучше пойдут дела.

Дева

Замечательный день для Дев, имеющих престижную и стабильную работу в государственном учреждении. Также это хорошее время для тех, кто занят преимущественно физическим трудом или занимается обслуживанием машин и механизмов. Ориентируйте себя на совершенствование в профессиональном мастерстве и овладении новыми профессиональными навыками.

Весы

Весы сегодня, возможно, будут иметь возможность принимать самостоятельно решения, невзирая ни на чьи советы и рекомендации. Преуспеют те, кто привык брать на себя ответственность и готов действовать самостоятельно. Полезные идеи могут прийти к вам при посещении выставки, общении с коллегами из других регионов. Бизнесмены преуспеют при мероприятиях, направленных на расширение географии бизнеса.

Скорпион

Типичным Скорпионам сегодня удастся урегулировать вопросы, связанные с задолженностями перед банками и налоговой инспекцией. Вы можете получить доступ к финансовым инвестициям и использовать это в своих интересах. Хорошее время для реструктуризации кредита на более выгодных условиях. Вам могут вернуть долг, о котором вы успели забыть – это может стать приятным сюрпризом.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут почувствовать свою силу и рост возможностей благодаря использованию наработанных в предыдущий период деловых связей. Кроме того, вы сможете расширить свои контакты и сделать их более эффективными. Это прекрасное время для планирования на будущее. Работа с прицелом на получение результата в обозримой перспективе будет вполне оправдана.

Козерог

Звезды советуют Козерогам уделить время и внимание укреплению отношений в трудовом коллективе. Руководящие работники смогут полностью положиться на надежность и исполнительность своих подчиненных. Ваши приказы будут исполнены точно и в срок. Приложите усилия для улучшения условий труда сотрудников - это может положительно отразиться на производительности труда.

Водолей

Водолеям звезды советуют проявить творческую выдумку при решении актуальных вопросов. Можно браться за совершенно новые дела, в которых у вас имеется мало опыта – вы способны быстро обучаться и решать нестандартные задачи. Эксперименты с новыми видами деятельности и профессиями могут оказаться успешными. Немного авантюрный стиль принесет вам успех – фортуна сейчас на вашей стороне.

Рыбы

Типичные Рыбы сумеют решить многие вопросы благодаря помощи и поддержки членов семьи и близких родственников. Потенциал этого дня поддерживает вопросы, касающиеся заключения договора на страхование имущества от разного рода чрезвычайных происшествий. Успешно поработают фермеры, строители и риэлторы. Обязательно доводите до полного завершения начатые дела.