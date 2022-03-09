С какими знаками невозможно ужиться под одной крышей

Астрологи уверяют, что совместная жизнь с представителями этих знаков зодиака превратит вашу жизнь в ад. Именно они самые невыносимые в быту.

1 Овен

Овны могут создать беспорядок буквально за несколько минут. К монотонной работе по дому они относятся негативно. Представители этого знака любят устраивать бардак из одежды. Также их трудно послать в магазин за продуктами. При этом Овны с легкостью игнорируют беспорядок. Они не станут обращать внимание на футболку на кровати или сахар не в том месте.

2 Дева

Девы, напротив, слишком сильное внимание уделяют порядку. Для них важно, чтобы каждая мелочь лежала на своем месте. Представители этого знака часто прибирают в доме и не выносят, если что-то идет не так в плане быта. Именно Девы делают замечания тем, кто положил вещь не на свое место или проигнорировал пыльную полку.

3 Водолей

Водолеи считают, что заниматься повседневными делами по дому для них слишком просто. Поэтому они предпочитают командовать другими. Пока домочадцы выполняют работу по дому, Водолеи дают ценные указания, поскольку считают, что знают, как лучше.