Счастье любит тишину — любовный гороскоп на 10 марта

Сегодня стоит меньше говорить с кем-либо о своих чувствах и личной жизни.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не верить слухам: во всем, что касается любви, они будут помехой. Если вы хотите, чтобы свидание или дистанционный контакт прошли безупречно, не затягивайте с намеченным мероприятием: чем ближе вечер, тем выше вероятность опозданий, забывчивости и других недоразумений.

Телец

Сегодня игра воображения уводит влюбленных Тельцов в сторону от правильного пути. Чтобы оставаться вместе с любимым человеком, им желательно проявлять целеустремленность и последовательность, мыслить рационально. В этот день лучше ограничить себя в проявлении эмоций на людях (особенно на работе).

Близнецы

Сегодня текущие настроения или естественные привычки Близнецов могут войти в конфликт с личностью партнера (особенно если он является для них авторитетной фигурой). Ради любви многим представителям знака предстоит проявить гибкость или отказаться от части своей индивидуальности, хотя бы на словах.

Рак

Сегодня влюбленных Раков могут сбить с толку чужие мнения или особенности сложившейся ситуации. Возможно, они будут искать свое счастье не там, где оно их в действительности ждет. Вероятны вести издалека, вызывающие вопросы. Звезды советуют дать себе один день, чтобы получше освоиться в обстановке.

Лев

Львам звезды намекают, что сейчас никто не может им ответить на все их вопросы, включая любимого человека. Даже в долгосрочных отношениях по взаимной любви можно рассчитывать лишь на техническую поддержку партнера - духовные опоры приходится (и желательно) искать в себе или в «высших инстанциях».

Дева

Сегодня Девам не стоит увлекаться тесным эмоциональным контактом с любимым человеком. По возможности, ограничьтесь формальностями и перенесите теплое близкое общение на ближайшие дни. Но обязательно дайте знать о своем неравнодушии, заинтересованности и лояльности, иначе вас не воспримут всерьез.

Весы

Сегодня даже от самого успешного романа внимание Весов отвлекают посторонние соблазнительные детали - и нет, это не измена партнеру. Возможно, судьба поманит их каким-то бонусом, который они в принципе не могут получить в сфере любви. Концентрация на отношениях окажется выше в первой половине дня.

Скорпион

Сегодня звезды подают влюбленным Скорпионам добрые знаки и подсказывают им отличные тайные идеи, но давать волю своим чувствам пока не советуют. Имеет смысл избегать и эмоциональной, и материальной расточительности: в данные сутки это лишь авантюра и полученный результат окажется неустойчивым.

Стрелец

В этот день Стрельцам легко поддержать разговор с представителем другого пола на нейтральные темы и сложно найти гармонию там, где речь идет о «святом» и глубоко личном. Но даже при существенном расхождении в мировоззрении, мышлении или привычках Стрельцы смогут склонить партнера на свою сторону.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам нелегко приноровиться к новому стилю общения. О многом им придется догадаться по косвенным признакам, интуитивно. В этот день нежелательно проявлять инициативу в личном общении, а также предлагать и принимать слишком щедрые знаки внимания от малознакомых поклонников.

Водолей

Сегодня Водолеи могут перестараться со знаками внимания, стать многословными, чувствительными или щедрыми. Не исключено, что они приложат пространное объяснение к дорогому подарку или примутся витиевато выражать свои чувства. Если ваш идеал - краткость, выбирайте для общения первую половину дня.

Рыбы

Сегодня Рыбы не смогут уклониться от беседы с постоянным партнером, но вряд ли будут им полностью поняты. От общения с малознакомыми людьми в этот день лучше отказаться: начало разговора грозит оказаться неудачным и поставить вас в скрытое невыгодное положение, о чем вы можете догадаться не сразу.