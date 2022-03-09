Звезды пошлют возможности и шансы — финансовый гороскоп на 10 марта

Сегодня в чем-то нам крупно повезет. Главное — не проворонить.

Овен

У Овнов сегодня наблюдается напряжение в тех делах, которые относятся к недвижимой собственности. Если вы занимаетесь ремонтными, отделочными или строительными работами, то звезды советуют повышенное внимание уделять соблюдению техники безопасности – не исключены мелкие травмы или поломка дорогостоящих материалов и инструментов.

Телец

Тельцам звезды советуют не полагаться на достоверность информации, поступающей из конфиденциальных источников и осмотрительнее вести себя в отношениях с другими людьми. Держитесь подальше от тех, кто причастен к теневой экономической деятельности. Не следует доверять незнакомым людям, которые сами проявляют инициативу для контактов с вами.

Близнецы

У Близнецов не лучший день для принятия финансовых решений и работы в составе команды, группы. В течение всего дня возрастает вероятность финансовых потерь в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также из-за собственной опрометчивости. Нежелательно принимать участие в собраниях акционерных обществ - это может оказаться впустую потраченным временем.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется сдерживать свои эмоции и не торопиться с проявлением инициативы. Возможно, поведение начальства выведет ваше эмоциональное состояние из равновесия. Тем не менее это не повод высказывать свое возмущение и нарушать установившуюся субординацию. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину.

Лев

Львам сегодня рекомендуется максимум внимания уделять соблюдению формальных правил поведения и служебных инструкций на рабочем месте. Многие важные дела будут происходить неявно. У вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Берегите здоровье и не допускайте больших физических перегрузок - это может негативно отразиться на уровне работоспособности.

Дева

У Дев сегодняшний день может быть сопряжен с разного рода форс-мажорными обстоятельствами, которые могут нарушить отлаженный ритм работы. Не рекомендуется заниматься коллективной деятельностью, участвовать в собраниях акционеров, вести проектно-конструкторские работы. В результате внезапных происшествий вам, возможно, придется оперативно корректировать свои планы.

Весы

У Весов этот день может сложиться достаточно напряженно для работы с клиентами в сфере услуг. Контакт с некоторыми клиентами может незаметно осложниться и перейти в конфликт и это может негативно отразиться на вашей карьере. Поэтому старайтесь идти на уступки и помнить, что клиент всегда прав. Руководящие работники могут столкнуться с нарушением договоренностей со стороны деловых партнеров.

Скорпион

Скорпионы, проходящие производственную практику в рамках обучения в вузах или колледжах, могут сегодня столкнуться с трудностями. Возможно, вы не найдете понимания в трудовом коллективе или может произойти конфликт с наставником. Старайтесь не допускать нарушений дисциплины труда – на этой почве могут быть неприятности.

Стрелец

Многие типичные Стрельцы сегодня могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательского авантюризма и азарта. Однако звезды не рекомендуют вам заниматься рискованными финансовыми вложениями. Возможны ошибки и сбои при проведении банковских платежей по безналичным расчетам. Чем меньше рискованных действий, тем меньше убытков.

Козерог

Попытки Козерогов довести до полного завершения начатые дела могут потерпеть фиаско. Это особенно вероятно в том случае, если вы работаете вместе с напарником или партнером по бизнесу. В этом случае несогласованное поведение может стать причиной неудач. Также у строителей не лучшее время для сдачи готовых объектов заказчику - может обнаружиться брак в работе.

Водолей

Тем Водолеям, кто по роду своих обязанностей или в силу необходимости вынужден будет заниматься оформлением и визированием деловых бумаг в официальных инстанциях, сегодня, возможно, придется столкнуться с бюрократическими препонами и проволочками. Попытка договориться и обойти препятствия может окончиться безрезультатно. Тем не менее старайтесь вести себя предельно тактично и дипломатично.

Рыбы

Достаточно авантюрный день для Рыб, склонных к рискованным финансовым операциям. В зону финансового риска попадают игроки на фондовом и валютном рынке. Наиболее важной задачей дня является проблема: как сохранить и не потерять те деньги, которыми вы располагаете. Поэтому лучше воздерживаться от рискованных действий и стараться сохранять стабильность.