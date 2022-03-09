Ищем альтернативные варианты — гороскоп на 10 марта

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах подчеркнет негативные или забавные стороны вступления Меркурия в знак Рыб.

Усилится болтливость, хаос в мыслях, тенденция к искажению информации из благих побуждений, притворству, словесной мимикрии. В новостях важны подтекст и эмоционально окрашенный юмор. В мышлении возрастает доля чутья и воображения. Усиливается доверчивость, интерес к духовным учениям, мистике, эзотерике, тайным словам известных персон, фейкам, закулисным сплетням, зашифрованным каналам связи и секретному инфопространству для «посвященных». Возможен интерес к интуитивному и заочному обучению.

Овен

Овнам стоит быть внимательнее к новостям: они могут начать приходить по тайным каналам или содержать секретную часть. Важно учиться отделять слухи и сплетни от истины. Не помешает тщательнее готовиться к путешествиям, избегать иллюзий, выбирая попутчиков и средства связи. Студентам стоит подумать о заочной форме обучения. Официальные контакты и командировки предпочтительнее в первой половине дня.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам заниматься важными плановыми делами в первой половине суток. В это время будет меньше помех в общении и ошибок в расчетах, выше вероятность застать на месте нужных людей и оформить документы, проще следовать долгу, соблюдать правила и сроки. Не помешает осторожность в финансовых делах, лучше поставить разумные границы своим фантазиям и аппетитам в этой сфере.

Близнецы

Близнецам пора пересмотреть тактику, особенно если они оторваны от дома, меняют место жительства или делают карьеру. Особая внимательность нужна тем Близнецам, которые тесно взаимодействуют с влиятельными людьми, а также активно работают с иностранцами: им предстоит ко многому психологически подстроиться, возможно, ценой своей индивидуальности. Не помешает знание тонкостей иностранного языка.

Рак

Сегодня для Раков есть вероятность стать заложником своих же идеалов, случайной жертвой интеллектуального обольщения или психологического внушения. Однако в целом ситуация для них благоприятна: им нужно лишь немного времени, чтобы разобраться в обстановке или новостях. Может наметиться продуктивный учебный цикл, личный успех, оздоровление, серия международных переговоров или далекое путешествие.

Лев

Сегодня у Львов может появиться новый повод для раздумий или предмет интереса, требующий тайных переговоров. Не исключено, что они продлятся несколько недель и коснутся критичной темы, а будущее будет вызывать вопросы и скрываться под завесой неопределенности. Важно уметь выбирать друзей и покровителей, укреплять свой дух и избегать самообмана - например, иллюзии своего или чужого всемогущества.

Дева

В этот день Девам важно верно выстраивать свои отношения с влиятельными лицами и широкой публикой. Но с этим сегодня возможны проблемы и звезды советуют не рисковать, закладывая под такие связи мину замедленного действия: на кону может оказаться собственная репутация, карьера или авторитет. Стоит найти уважительный повод и отложить контакт. Неизбежные официальные встречи лучше перенести на утро.

Весы

Весам день сулит общий удачный ход событий и получение расчетных результатов, но также эмоциональные перегрузки и ряд иллюзий. Возможны новые мысли насчет престижной работы, лечения болезней, содержания животных или получения услуг за рубежом. Они порождают большие надежды, но нуждаются в дальнейшей проверке. Для полного успеха требуется уважительный подход к нужным людям или к объекту заботы.

Скорпион

Скорпионам не стоит отменять меры осторожности: сегодня лучше перестраховаться, чем столкнуться с лишней проблемой. В зависимости от ситуации имеет смысл следовать правилам, умерить запросы, сдержать чувства, отказаться от авантюры или остудить творческий порыв. Однако не стоит отметать приходящие на ум новые идеи: в нужный момент (возможно, уже завтра) они окажутся вашим «счастливым билетом».

Стрелец

Стрельцам день может принести новые темы для разговоров в доме. Особый интерес могут вызвать вопросы жилья или гражданства. Дополнительное значение получат контакты с членами семьи, земляками, близкими по духу людьми. Важно найти тех, с кем можно поделиться сокровенным. Раскрывая свои секреты, стоит иметь в виду их возможные отсроченные последствия - например, утечку идей или приватных данных.

Козерог

Сегодня Козероги могут крупно ошибиться в мелкой детали. Быть объективными им мешает чувствительность к обсуждаемой теме либо тайная слабость, которую они питают к определенной вещи или персоне. Возможен «перебор» с лекарством, пренебрежение правилом, графиком или диетой. Добавить забот может сентиментальность. Не исключены новости. Не стоит нанимать в этот день персонал и устраиваться на работу.

Водолей

Сегодня логический системный ход мысли, к которому привыкли Водолеи, спорит с новыми веяниями в общении и мышлении - из-за чего не исключены перекосы в контактах с людьми. Не сразу удастся найти оптимальную линию поведения в разговоре с друзьями, детьми, влиятельными ресурсными людьми или коллегами по игре. Возможны финансовые новости. Вероятно небрежное обращение с деньгами, расточительность.

Рыбы

Сегодня у Рыб может не сложиться персональное общение с нужными людьми - в том числе в своих владениях или временном убежище, дома, в гостях или на родине. Есть риск столкнуться с насмешкой или провокацией на почве высказанных идей или озвученных нужд. Не исключены чисто языковые проблемы. Лучше отложить разговор с арендатором, владельцем жилья, контрагентом. Не стоит нанимать домашний персонал.