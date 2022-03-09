Любовь или боль: что принесет Венера в Водолее в этом марте

Венера будет гостить в Водолее до 5 апреля – и это будет не таким уж и легким для нас временем.

Почти месяц с 6 марта по 5 апреля Венера проведёт в Водолее и ожидаемо подарит миру картины будущего, связанные с новыми формами взаимоотношений, новых эмоций и переживаний. Но многие могут оказаться не готовыми к таким поворотам.

Природа Венеры на сцене Водолея проявляется вполне позитивно, а главное, символически провозглашается высокий уровень настоящих дружеских качеств, а иногда всё выглядит и вовсе как неподдельная и священная дружба. Обратная и негативная сторона этого положения богини любви – повышенные требования свободы выбора и чувств, что нередко вызывает неожиданные реакции партнёров, а то и разрывы отношений. В этом ракурсе месяц транзита Венеры по Водолею традиционно становится периодом провокационным – увлечённости и готовность к приключениям на стороне в это время несравненно выше.

Период метаморфоз для Венеры становится более очевидным при взгляде на транзитный график месяца – на входе в Водолей планета любви и гармонии будет оставаться в плотном соединении с Марсом, а самые заметные связи Венеры с другими планетами будут, к сожалению, напряжёнными – 19 и 28 марта ожидаются конфликты Венеры с Ураном и Сатурном соответственно.

Несмотря на каверзное соединение Венеры с Марсом в начале периода (до 10 марта), в эти дни во избежание ссор (особенно 6 марта) важно выбирать тактику взаимных и своевременных компромиссов, поддерживать достойный романтический и дружеский отклик. Период выглядит и вполне творческим, особенно 7 марта – этот день с благоприятными аспектами сильной Луны в Тельце с Юпитером и Солнцем становится и одним из лучших для покупки подарков к празднику 8 марта близким и любимым. Этот же день будет замечательным для приготовления блюд и для занятий кулинарным делом, для торжественных мероприятий.

Довольно опасным для спокойствия партнёрских отношений, с высокой вероятностью размолвок и склок станет сначала период рядом с фазой полнолуния, с 17 по 22 марта, когда Венера пройдёт квадратуру с Ураном (18-19 марта).

Затем довольно конфликтным ожидается понедельник 28 марта – соединение Венеры с Сатурном в совокупности с резкой Луной в Водолее. Они могут вызвать внезапные эмоциональные сбои, эксцентрику в мыслях и поступках, сложности в денежных вопросах и взаимоотношениях. Тем не менее такая связь Венеры с Сатурном нередко приносит что называется долгожданные новые знакомства, которые на первый взгляд могут оказаться и несущественными – тем не менее в этот период стоит присмотреться к новым контактам.

К новолунию 1 апреля Венера оторвётся от влияния вредных планет, а её переход в сильный для себя знак Рыб с 5 апреля наверняка принесёт новые возможности для проявления своих самых лучших качеств.