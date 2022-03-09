Астролог Володина предупредила россиян об опасном марте

Известный астролог Василиса Володина предупредила, что март для россиян будет взрывоопасным.

Под ударом будет сфера любви. Из-за положения Венеры обострятся такие негативные эмоции, как ревность и зависть, даже у гармоничных пар, желание контролировать охватит самых уверенных партнеров, скандалы между мужчинами и женщинами будет расти. Однако к концу месяца те, кто смогут сохранить отношения, сделают их только крепче.

Финансы есть риск потерять в начале марта: активизируются мошенники, любые предложения о вложении средств могут быть опасны, и отказываться надо при малейшем сомнении.

Луна, находящаяся в созвездии Рыб, повлияет на здоровье: психологический дисбаланс приведет к обострениям. Гуляйте, больше отдыхайте, держитесь подальше от толп. К концу месяца можно планировать кардинальные перемены в жизни.