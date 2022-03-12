Высказываем наболевшее — любовный гороскоп на 14-20 марта

На этой неделе стоит высказать второй половинке все свои мысли.

Овен

Для влюбленных Овнов окажется ярким начало этой недели. С вечера пятницы по вечер воскресенья стоит чаще уступать партнеру в важных для него капризах - в противном случае даже идеальную гармонию омрачит легкий, но неприятный налет недовольства (в постоянных союзах это может быть тень былых обид).

Телец

Тельцам на этой неделе необходимо учитывать «взрывоопасный» характер ситуации и помнить, что в ней есть доля непредсказуемости. Вряд ли удастся предотвратить конфликты и сюрпризы - но важно уметь вовремя гасить опасный огонь страстей, пока он еще под контролем. Например, сводя беседу к другой теме.

Близнецы

Для отношений Близнецов на этой неделе не слишком благоприятны среда, четверг и утро пятницы. Нельзя сказать, что середина недели обязательно принесет конфликты или опасные интриги, но неверный тон общения вполне может создать для них почву. Отнеситесь с уважением к мнению и (или) статусу партнера.

Рак

Для влюбленных Раков эта неделя может начаться с оригинального шага или сильного интереса к эксперименту - возможно, обыденному для других, но непривычному для них. Подспудное или явное напряжение, вызванное азартом и риском, почувствуется острее в интервале с вечера пятницы по вечер воскресенья.

Лев

Для Львов станет ярким и волнующим начало недели. В это время вполне возможна внезапная инициатива партнера или соперника - скорее всего, спланированная акция - но не менее сильной, острой и оригинальной окажется реакция самих Львов. Чужое поведение чем-то их «зацепит» и выманит из тайного укрытия.

Дева

На этой неделе Девам не стоит оглядываться на популярные форматы отношений. Как бы ярки они ни были, для самих Дев наибольший интерес представит доверительное общение с партнером, в котором им зачастую будет важнее не говорить, а слушать. Стоит следить за своими словами и тоном в середине недели.

Весы

На этой неделе для влюбленных Весов особенно важен уик-энд. Он дает им отличную возможность повлиять на развитие отношений, пока лидерство в них не захватил партнер. Несмотря на царящую в паре стабильность и взаимность, стоит следить за собой, чтобы не поддаться случайному негативному настроению.

Скорпион

На этой неделе влюбленные Скорпионы начнут ощущать в полной мере плюсы и минусы своего нового положения. Звезды настоятельно рекомендуют им искать гармоничные безопасные формы для выражения своих чувств и быть дружелюбными дипломатами, особенно в интервале с вечера пятницы по вечер воскресенья.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы становятся удачливее в любовных делах, если согласны действовать по предложенным ясным правилам. Для Стрельцов, мечтающих блеснуть перед любимым человеком своим красноречием или впечатлить его своим личным авторитетом, не лучшим выбором станут среда, четверг и утро пятницы.

Козерог

Для влюбленных Козерогов неделя может начаться с яркого события и драматичных, порой слегка «театральных» переживаний. Многим Козерогам будет нелегко держать свои чувства под контролем, но это в их силах. Особенно важно управлять своими эмоциями в период с вечера пятницы по вечер воскресенья.

Водолей

В начале этой недели Водолеи могут немного скромничать, но в выходные уверенно возьмут личную жизнь в свои руки. Несмотря на внешнюю непредсказуемость своих действий, они будут хранить верность собственным принципам и упрямо следовать намеченному плану, импровизируя исключительно в его рамках.

Рыбы

Эта неделя делает Рыб общительными и разговорчивыми. Ими может управлять не столько любовь, сколько самолюбование и желание высказаться. В итоге они рискуют чересчур «загрузить» партнера своими мыслями или подавить авторитетом (особенно в середине недели, когда им будет очень нужен собеседник).