Креативим по полной — финансовый гороскоп на 11 марта

Фантазия сегодня поможет в любой задаче.

Овен

Овны сегодня могут преуспеть в любой деятельности, имеющей отношение к недвижимости, строительству и коммунальному хозяйству. Если вы давно планировали взять ипотечный кредит или арендовать помещение под свой бизнес, то сейчас настало для этого благоприятное время. Также это прекрасное время для проведения инвентаризации недвижимой собственности.

Телец

У Тельцов, работающих с информацией и в сфере торговли, может ускориться движение оборотных средств. Это ведет к повышению эффективности работников сферы услуг, транспорта, информационных технологий. Вместе с тем это не лучший день для контактов с вышестоящим начальством. Не торопитесь вносить предложения по усовершенствованию в работе - ваши инициативы могут не воспринять благосклонно.

Близнецы

У Близнецов сегодня может улучшиться финансовая ситуация. Наблюдается рост доходов, укрепляются позиции в карьере и в трудовом коллективе. Если вы искали новую работу, то сегодня есть шанс найти отличный вариант. Отдавайте предпочтение традиционной работе и воздержитесь от новшеств и экспериментов. Однако у студентов вузов могут быть осложнения в отношениях с преподавателями.

Рак

Раки в этот день могут существенно продвинуться вперед в сфере профессионального обучения и реализации творческих способностей. Очень важен эмоциональный настрой на успех в делах. Можно давать старт проектам, которые вы давно вынашивали и обдумывали. Верьте в свой успех и у вас все обязательно получится. Между тем следует воздерживаться от обмена валюты.

Лев

У Львов прекрасное время для индивидуальной творческой деятельности. Особенно хорошо работается тем, у кого созданы условия для уединенного труда в тишине и сосредоточении. Направьте свои усилия на создание более комфортных условий на рабочем месте. Успешно идет деятельность по подготовке статистических и финансовых отчетов о проделанной работе.

Дева

Девы смогут добиться продвижения в делах за счет расширения своих деловых и дружеских связей. День располагает вас к успешной деятельности по учреждению акционерного общества или инвестиционного фонда. Можно вести переговоры на многосторонней основе и подписывать договора о сотрудничестве. Уделяйте внимание использованию технических новинок в своей работе.

Весы

Весы, занимающие руководящие должности, в этот день могут чувствовать себя уверенно и надежно. Вы можете пользоваться поддержкой со стороны подчиненных. Это очень хороший день для организационных и административных шагов, закрепляющих ваши достижения. Воздержитесь от экспериментирования и внедрения новшеств - это может нарушить рабочий ритм.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют искать удачу в контактах с заграницей и в расширении своих профессиональных знаний. Много клиентов может быть у туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий. Рекламные акции в сфере услуг могут дать большой эффект. В строительстве и у коммунальных служб могут возникнуть осложнения в работе.

Стрелец

Стрельцы могут добиться успеха в любых видах деятельности, требующих смелости и решительности. Тем, кто работает с финансами, возможно, удастся пойти на риск и это будет экономически оправдано. Будьте внимательнее при работе с документами, проверяйте поступающую информацию на предмет достоверности. Торговцам следует быть осмотрительнее при расчетах с клиентами.

Козерог

Звезды советуют Козерогам сосредоточиться на партнерском сотрудничестве. Успешно идут переговоры, могут быть подписаны выгодные соглашения о сотрудничестве. Ускоряются все информационные процессы, обмен товаров и услуг, движение деловых бумаг, контакты, связи, поездки. При необходимости используйте свои деловые связи для успешного решения актуальных вопросов.

Водолей

Звезды советуют Водолеям использовать этот день для укрепления отношений с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу. Эти усилия позволят вам повысить уровень доходов и занять более прочное положение в карьере. Старайтесь воздерживаться от поспешных личных инициатив, чаще советуйтесь с коллегами. Также вы сможете более полно использовать имеющуюся в вашем распоряжении технику и инструменты.

Рыбы

Наибольшего успеха в делах в этот день могут добиться те Рыбы, которые попытаются творчески подойти к своей работе. Удачное время для профессий, имеющих отношение к искусству, миру моды, дизайна, индустрии развлечений, отдыха и шоу-бизнеса. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах. Игроки на фондовом рынке сумеют получить прибыль от заключаемых сделок.