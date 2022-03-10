Лечим себя от мрачных мыслей — гороскоп на 11 марта

9-10 лунные сутки. Сегодня связь Луны и Меркурия побуждает к общительности и любопытству, но эти качества не всегда несут успех.

Утром велика вероятность заблуждений и излишне специфичных тупиковых идей. Наиболее благоприятна вторая половина дня. В это время Луна в Раке создаст благоприятный эмоциональный фон и поможет по-настоящему доверительному общению. Начнут поступать новости из авторитетных (часто тайных) источников. Сложится нужная атмосфера для семейных бесед, приватных переговоров, просьб о протекции, учебы методом погружения и уединенных размышлений. Возможны новости от далеких друзей и родственников.

Овен

Этот день наводит Овнов на мысли о доме. Возможно, им придется отложить свои дела и контакты с друзьями ради общения с семьей. По мере развития событий, новости и размышления обрастут эмоциональными нюансами, могут вернуться знакомые сомнения. Не помешает уединенное место для раздумий или приватный канал связи. Может начаться заманчивая тайная переписка или домашний разговор на деликатную тему.

Телец

Сегодня Тельцам лучше отложить хлопоты в ключевом направлении: кроме самых срочных, дела подождут. Продуктивный период начнется после полудня и звезды советуют использовать его для общения. Приветствуются прогулки в духовно близкой компании, а также размышления о будущем: самое время взглянуть на свои оригинальные идеи и большие надежды под новым углом. Возможны вести от друзей или родственников.

Близнецы

Близнецам не стоит следовать своим импульсам рано утром: идея может оказаться запоздалой, ошибочной или слишком специфичной, чтобы воплощать ее в жизнь без риска для собственных планов. Гораздо более продуктивные мысли начнут приходить во второй половине дня. Это наилучшее время для совещаний и личных бесед - в частности, для обращения к начальству, друзьям и родне по поводу денег или протекции.

Рак

Сегодня для Раков удачнее вторая половина дня. Она хороша для размышлений, но не стоит отказываться и от общения: оно даст много полезного, особенно если вы ждете вестей издалека, практикуетесь в иностранном языке, хотите изложить свою точку зрения или попросить о покровительстве. Также это подходящий момент для учебы, переговоров, работы с почтой и поиска информации, помогающей сделать выбор.

Лев

Вторая половина дня вынудит многих Львов скрыться в убежище или уйти в свою психологическую раковину, в чем есть и плюсы: смена обстановки позволит им найти подходящий формат общения и тайно поговорить о том, что их волнует. Это удачный момент для беседы с родственником, врачом или доверенным лицом - либо для самостоятельного поиска приватной информации, призванной развеять тревоги и сомнения.

Дева

Сегодня Девам лучше планировать мероприятия на вторую половину дня, делая упор на доверительное теплое общение и налаживание диалога. Успеху переговоров помогут дружелюбие и гостеприимство. Это прекрасное время для неформальных встреч с друзьями, родственниками и соотечественниками, а также с влиятельными людьми (земляками или иностранцами), с которыми вы надеетесь подружиться или породниться.

Весы

Для Весов день может начаться с оригинальной заманчивой идеи (возможно, уже запланированной). Если они решат воплощать ее в жизнь, то в процессе работы над ней столкнутся с нюансами, которых не учитывали. Не все удастся решить при помощи шаблонов, кое-где придется обойтись без лишних формальностей. Возможны приватные переговоры с домочадцами, родителями, начальством или доверенными подчиненными.

Скорпион

Скорпионам не стоит браться за дела утром, если это не срочные плановые хлопоты. После полудня звезды обещают рост эмоционального комфорта и хорошие новости. Возможны благие вести издалека, от детей, родни или близких по духу людей. Самое время отвлечься от насущных забот, чтобы заняться чем-то приятным, спокойным и вдохновляющим: прогуляться, написать личное письмо, обдумать творческую идею.

Стрелец

Этот день подпитывает интерес Стрельцов к тайнам, в том числе семейным. Многие Стрельцы испытывают растущую потребность выговориться или пополнить свой информационный багаж. Звезды подсказывают, что начало дня для этих целей не слишком удачно, из-за склонности идеализировать других людей и недооценивать скрытые ловушки. Для важных бесед, включая домашние, лучше выбрать вторую половину суток.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не поддаваться утреннему импульсу. Не стоит начинать утром новые дела или с излишним рвением продолжать вчерашние. После полудня успех - это умение вести диалог. Нужны уважительность, дружелюбие и деликатность, особенно в двойственной ситуации. Удачный момент для попытки наладить контакт с партнерами, соседями, влиятельными лицами. Стоит откликнуться на предложение.

Водолей

Сегодня фокус внимания Водолеев сместится на мелочи. В зависимости от ситуации это могут быть насущные служебные дела, бытовые заботы, текущие семейные обстоятельства, заработки, медицинские тонкости. Не стоит действовать в этот день чересчур агрессивно и настойчиво. Чем ближе вечер, тем меньше будут значить формальности - окажется куда важнее готовность к сопереживанию или к задушевной беседе.

Рыбы

Начало дня для Рыб не слишком удачно, зато после полудня их ждет информативный и эмоционально комфортный период. Это прекрасный момент для того, чтобы высказать свои мысли: благодаря возросшему авторитету ваши слова часто будут не только услышаны, но и внутренне приняты. Особенно удачная обстановка сложится для педагогов и переводчиков. Родителям-Рыбам удастся наладить контакт со своими детьми.