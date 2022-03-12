Озарят инсайты – гороскоп на неделю 14-20 марта

На этой неделе на небе будут сформированы 3 значимых планетных аспекта.

17 марта Меркурий делает секстиль к Урану. Этот гармоничный аспект связан с усилением интеллектуальной активности. Характерной особенностью аспекта являются интуитивные озарения, инсайт. Именно под влияние таких аспектов ученые способны делать свои научные открытия. Успешно идет учеба. Сложный учебный материал усваивается легко и быстро. В обыденной жизни аспект может приводить к необычным и неожиданным контактам, знакомствам. Само по себе общение может быть увлекательным в познавательном смысле. Могут быть спонтанные поездки и неожиданные решения.

18 марта Солнце делает секстиль к Плутону. Этот аспект может быть связан с усилением энергетики и укреплением физической силы. Спортсмены могут ставить личные рекорды. Бизнесмены могут добиться впечатляющих результатов. Повышается уровень работоспособности.

19 марта Венера делает квадратуру к Урану. Этот аспект может приводить к сильным и ярким вспышкам любовных чувств. По сути, этот аспект может приводить к неожиданным влюбленностям, любви с первого взгляда. Однако напряженных характер данного аспекта - квадратура - указывает на то, что любовная вспышка чувств может продлиться недолго и вскоре чувства могут претерпеть изменения, перемениться. Также этот аспект может проявляться в финансах как неудержимое стремление к потреблению, к частым покупкам под влиянием эмоций - поэтому купленные вещи могут оказаться бесполезными, ненужными.

Овен

В начале и середине недели Овны могут почувствовать потребность в спокойствии и уединении. Это благоприятное время для спокойного сосредоточенного времяпрепровождения. Чем больше времени вы будете пребывать в уединении, тем скорее у вас наступит прояснение сознания, и тем скорее вы обретете душевное равновесие. Это хорошее время для тех, кто интересуется эзотерическими науками, увлечен разгадыванием каких-то таинственных и загадочных явлений. Спокойное чтение подобной литературы или просмотр видео в состоянии уединения – это то, что принесет в вашу душу спокойствие и гармонию. Уединение само по себе может действовать на вас как лечебная психотерапия. Используйте это время для изучения духовных практик типа йоги, цигуна, дао, чтения мантр или обращения к высшим силам через молитву. Сейчас вы сможете научиться регулировать свое внутреннее состояние с тем, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Как только вы это обретете, так и внешний мир станет вокруг вас намного гармоничнее. Пусть ваш образ жизни станет более осмысленным и спокойным, и игнорирует внешние возмущающие факторы. В конце недели основной сложностью может стать нестабильное финансовое положение. У вас внезапно может возникать острая потребность в неотложных расходах. Поэтому вам будет трудно сбалансировать свои бюджетные возможности.

Телец

В начале и середине недели Тельцы смогут реализовать свои заветные желания. То, о чем вы мечтали и чего хотели получить, многое из этого может само прийти к вам, даже без какого-то особого усилия с вашей стороны. Полагайтесь на счастливый случай, и он обязательно придет к вам. Особая роль отводится вашим друзьям и подругам. Их можно считать вашим талисманом удачи – чем больше времени вы будете проводить в кругу друзей, тем скорее удача постучится к вам. Это удачное время для составления стратегии поведения на длительный период. Ваши планы, которые вы себе поставите в эти дни, могут иметь все основания для того, чтобы быть исполненными. Кроме трезвого расчета вы можете почувствовать в себе проявления дара предвидения. Многие идеи и решения будут приходить к вам интуитивно, и они окажутся удивительно верными и прозорливыми. Однако в самом конце недели звезды советуют притормаживать себя и свои амбиции. Дело в том, в эти дни вы будете склонны к чрезвычайно независимому и свободолюбивому поведению. В идеале нет ничего предосудительного в этом. Все дело в чувстве меры и в готовности к самоограничению.

Близнецы

В начале и середине недели Близнецам может сопутствовать удача в карьере и в решении многих других вопросов. Особенность момента в том, что сейчас вам лучше действовать методами мягкой силы, когда вы сможете добиться желаемого результата методом убеждения, внимательным и тактичным отношением к собеседникам. Сейчас вы сможете расположить к себе влиятельных людей, которые сами захотят оказать вам поддержку. Наличие цели – достаточное условие для осмысленного рационального поведения, направленного на достижение поставленной задачи. Поэтому наиболее преуспеют только те из вас, кто отлично представляет себе, что хочет получить и к чему стремится. Кроме профессиональной деятельности ваше поведение может стать очень рациональным в вопросах, связанных с отстаиванием своих интересов и места под солнцем. Вы не станете попусту нервничать и сможете железной логикой своих поступков методично добиваться желаемого результата. В самом конце недели у некоторых Близнецов могут сорваться планы относительно туристической поездки. Будьте готовы к неожиданностям на стадии подготовки к поездке. Некоторые ваши планы по странному стечению обстоятельств могут оказаться перечеркнутыми, отмененными.

Рак

В начале и середине недели Раки смогут преуспеть в учебе и в расширении кругозора. В поле вашего зрения могут попасть интересные и умные собеседники, в ходе общения с которыми вы сможете узнать много полезного. Это хорошее время для изучения иностранного языка и контактов с иностранцами. Также улучшатся ваши партнерские и дружеские отношения. Активизируются контакты по интернету в социальных сетях и на форумах. Возможно, вы даже сможете объединить усилия партнеров и друзей вокруг некоего общего дела, общего проекта, в котором все стороны окажутся равно заинтересованными. В самом простом варианте это может быть реализация плана совместной туристической поездки, путешествия. Флирт на сайте знакомств может привести к стремительному развитию виртуальной любви и перспективой встречи в реале. Рассудочность в поведении будет двигать не только вашим поведением, но и поведением вашего партнера, и поэтому вы сможете спокойно договориться обо всем. В самом конце недели из проблемных тем можно выделить состояние вашего здоровья. В это время возрастает вероятность развития в организме острых воспалительных процессов с повышением температуры. Принимайте профилактические меры от ОРЗ и ОРВИ. Экономнее расходуйте энергию – физические перегрузки могут привести к ослаблению иммунитета.

Лев

Начало и середина недели у Львов может быть связана с конструктивной деятельностью. Вы сможете пройти путь изменений и трансформаций, в результате чего сможете подняться на качественно более высокий профессиональный уровень. Это именно то магистральное направление, где ваши усилия могут оказаться наиболее успешно реализованными. Поэтому звезды советуют вам отодвинуть на второй план вопросы, связанные с личной жизнью и целиком сосредоточиться на карьере и профессии. Другим позитивным направлением может стать борьба с вредными привычками. Можете решительно бросать свои вредные привычки без всякой подготовки - эффект может удивить вас. У одиноких Львов в этот период может начаться служебный роман с человеком, занимающим более высокое статусное положение. Если для этого были соответствующие предпосылки, то такое развитие вполне возможно. В конце недели могут несколько осложниться супружеские отношения. Старайтесь проявлять терпимость к партнеру, даже если вы не испытываете удовлетворения от этих отношений. Это может быть временное чувство.

Дева

В начале и середине недели у Дев удачное время для развития партнерских отношений. Ваши отношения с партнером по браку могут строиться на любви и взаимопонимании. Это одни из тех редких дней, когда, даже прожив много лет в браке, вы начинаете чувствовать к партнеру свежее дыхание влюбленности. Вы как бы заново открываете для себя это прекрасное чувство к человеку, с которым вас связывают годы супружества. Так бывает далеко не всегда и не у всех, поэтому спешите порадовать своего партнера приятными сюрпризами, вниманием и нежностью. Деловое партнерство также складывается успешно. В эти дни вам будет проще договариваться, поскольку и вы, и ваш партнер будете прекрасно осознавать свою выгоду от совместных действий. Ваше появление на публичных мероприятиях будет положительно отражаться на вашем имидже. В целом вам придется контактировать со вполне разумными адекватными партнерами. В самом конце недели не забывайте о своем здоровье. Сейчас велика вероятность заразиться гриппом и другими инфекциями. Также будьте разборчивее и умереннее в питании. Если проблема лишнего веса вам не чужда, то старайтесь хотя бы немного держать себя в рамках.

Весы

Весы любят, чтобы всюду был порядок и чистота. В начале и середине недели это стремление к порядку может стать весьма эффективным за счет методичности и трезвого расчета. Окружающее пространство должно быть хорошо организованным, структурированным и упорядоченным. И, кроме того, оно должно быть удобным в использовании и красивым, эстетичным. Вот в поисках идеального сочетания между порядком и эстетикой вы и сможете преуспеть. Предметом окружающего вас пространства может стать ваша квартира или ваше рабочее место. И здесь вы не успокоитесь, пока не доведете все до состояния идеального блеска. Возможно, вам понравится убираться в квартире, вытирать пыль с полок, натирать до блеска полироль мебели и раскладывать вещи по полочкам и шкафчикам. Также это хорошее время для того, чтобы подумать о своем здоровье, заняться профилактическими процедурами, закаливанием. Хорошо посидеть на оздоровительной диете. На выходных не лучшее время для новых знакомств, контактов, поездок. Возможно, в поле вашего зрения будут часто попадать агрессивные люди с высоким критическим настроем, общение с которыми вряд ли будет вам приятно. Не пытайтесь что-то навязывать любимому человеку – это может спровоцировать ссору.

Скорпион

В начале и середине недели у Скорпионов благоприятное время для личной жизни. Может произойти расцвет романтических чувств. Если вы уже влюблены, то ваши отношения могут стремительно развиваться. У вас может возникнуть спонтанное желание оформить сложившиеся отношения браком – настолько все будет казаться безоблачным и радостным. Однако главным смыслом изменений в романтической связи может стать стремление сделать отношения более предсказуемыми и упорядоченными. Если у вас есть дети, то общение с ними доставит вам не меньшее удовольствие. Ребенок будет радовать вас своими успехами. Кроме любви и детей вы, возможно, хотели бы разнообразить свою жизнь другими делами и увлечениями. Успешно развиваются творческие увлечения искусствами, а также всевозможные хобби, спортивные занятия. Лишь на выходных могут осложниться отношения в семье. Возможно, причиной осложнений может стать нежелание кого-то из членов семьи выполнять домашние обязанности.

Стрелец

В начале и середине недели у Стрельцов может возникнуть и усилиться непреодолимое желание украшать и благоустраивать свое жилье. Для этого у вас будут некоторые, хотя и скромные, но финансовые ресурсы, а также время и, самое главное, огромное желание. Поэтому ваши усилия по украшению дома не окажутся слишком затратными, но обязательно будут сделаны с хорошим вкусом и оригинальностью. Гости, которые будут приходить к вам в дом, высоко оценят новшества, произошедшие с вашим жильем. Конструктивное обсуждение вопросов возможно лишь при отсутствии сильных эмоций и при спокойном трезвом анализе ситуации. И как раз на такой разумный подход окажетесь способны не только вы, но и члены вашей семьи. Например, если вы молоды, то это удачное время, чтобы доходчиво объяснить родителям, что у вас есть свои личные интересы и своя личная жизнь, доступ в которую ограничен. Четкое разграничение функций и ролей в семье – вот чего вы можете успешно добиться на этой неделе. На выходных лучше воздержаться от поездок и знакомств. В романтических отношениях может усилиться проявление ревности и недоверия.

Козерог

В начале и середине недели у типичных Козерогов может быть много интересного и приятного общения. Возможно, вы и сами отметите для себя, что вокруг вас собирается много приятных людей с тактичным и галантным поведением. Это позволит вам легко и быстро решать любые свои вопросы, в которые могут оказаться вовлечены другие люди. Ведь на ваши просьбы о помощи и содействии никто не сможет ответить отказом и сделает все, что в его силах. Используйте эти дни для наработки полезных деловых и чисто человеческих связей. Выслушивая самые разнообразные мнения и истории, вы черпаете много позитивного для своего личного понимания. Возможно, сейчас у вас период, когда вы не склонны реагировать на мнения других людей и сами решаете, когда и что вам делать. Однако подспудно эти мнения все равно оказывают влияние на ваше поведение. Если вы придете к выводу, что какое-то знакомство лишь отнимает впустую ваше внимание и время, то вам представится удобный шанс безболезненно расстаться с этим контактом. Поэтому хорошо использовать это время для чистки контактов. Успешно проходят поездки и учеба. А в самом конце недели, на выходных, воздержитесь от крупных покупок и шопинга. Это не лучшее время для принятия финансовых решений.

Водолей

В начале и середине недели для Водолеев источником радости и удовольствия могут стать материальные и финансовые блага. Это прекрасное время для принятия финансовых решений и наведения порядка в делах. Прежде всего, звезды советуют вам хорошенько проанализировать свое финансовое положение, в особенности уровень своих доходов и структуру своих расходов. Такой анализ позволит вас выявить те самые дыры в своем бюджете, из-за которых вам подчас не хватает наличных денег. Четкий подход к финансовому планированию позволит улучшить ситуацию и расходовать деньги более рационально. В эти дни вам из разных источников могут поступить деньги. Вам могут передать их родственники или вы сами сможете их заработать. В результате в вашем распоряжении окажется определенная сумма денег. И вы можете их использовать по прямому назначению – купить себе красивую одежду или ювелирное украшение. Покупка может оказаться столь удачной, что еще долго будет радовать вас. На выходные дни лучше не приглашать гостей в свой дом - для этого может не сложиться благоприятная ситуация.

Рыбы

У Рыб в начале и середине недели может улучшиться самочувствие и повыситься самооценка. Это придаст вашему настроению особый оптимизм и обаяние. Настало время позаботиться не только о других людях, но и о самих себе. Чувство здорового эгоизма, когда вы в первый приоритет ставите свои личные интересы – это то, на чем звезды советуют вам сосредоточиться. Хорошее время для того, чтобы подумать о своей внешности и что-то поменять в имидже. Это особенно относится к женщинам. Ваши эксперименты с прической, стилем макияжа, цветом волос и одеждой могут оказаться неожиданно смелыми и оригинальными. Кое-что из этих изменений может войти в ваш постоянный стиль. Сейчас исключительно удачный момент для начала прохождения специальных обучающих курсов, направленных на развитие в себе интеллекта, усиления памяти, изучения иностранных языков, развития способности контактировать, знакомиться и вести себя в обществе так, чтобы произвести должное впечатление. На выходных воздержитесь от посещения бани и старайтесь не оставаться в одиночестве.